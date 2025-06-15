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"Долго убирать". Песков сравнил отношения США и России с авгиевыми конюшнями

Так он ответил на вопрос о том, что мешает продвижению отношений двух стран

15 июня 2025, 17:05, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российско-американские отношения не могут продвигаться быстрее. Их "Авгиевы конюшни" слишком грязные, и убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так представитель российского лидера прокомментировал темп продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном.

"Скажем так, авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", – сказал Песков, отвечая на вопрос о помехах, которые встают на пути у быстрого развития отношений РФ и США.

При этом он заявил, что большая инерция у этого взаимодействия все же есть.

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США Россия Дмитрий Песков

Комментарии 4

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Musik

17:58:18 15-06-2025

Я так понял - надо бахнуть.

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Шинник

18:24:20 15-06-2025

Musik (17:58:18 15-06-2025) Я так понял - надо бахнуть. ... Может бахнем? — Обязательно бахнем!

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Гость

18:54:28 15-06-2025

Musik (17:58:18 15-06-2025) Я так понял - надо бахнуть. ...
Бахни граммов 300 и успокойся.

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Гость

23:51:58 15-06-2025

Закономерный вопрос- а кто "загадил" эти "конюшни" г.песков?🙄

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