"Долго убирать". Песков сравнил отношения США и России с авгиевыми конюшнями
Так он ответил на вопрос о том, что мешает продвижению отношений двух стран
15 июня 2025, 17:05, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Российско-американские отношения не могут продвигаться быстрее. Их "Авгиевы конюшни" слишком грязные, и убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Так представитель российского лидера прокомментировал темп продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном.
"Скажем так, авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", – сказал Песков, отвечая на вопрос о помехах, которые встают на пути у быстрого развития отношений РФ и США.
При этом он заявил, что большая инерция у этого взаимодействия все же есть.
17:58:18 15-06-2025
Я так понял - надо бахнуть.
18:24:20 15-06-2025
Musik (17:58:18 15-06-2025) Я так понял - надо бахнуть. ... Может бахнем? — Обязательно бахнем!
18:54:28 15-06-2025
Musik (17:58:18 15-06-2025) Я так понял - надо бахнуть. ...
Бахни граммов 300 и успокойся.
23:51:58 15-06-2025
Закономерный вопрос- а кто "загадил" эти "конюшни" г.песков?🙄