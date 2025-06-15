"Долго убирать". Песков сравнил отношения США и России с авгиевыми конюшнями

Так он ответил на вопрос о том, что мешает продвижению отношений двух стран

15 июня 2025, 17:05, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российско-американские отношения не могут продвигаться быстрее. Их "Авгиевы конюшни" слишком грязные, и убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так представитель российского лидера прокомментировал темп продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном.

"Скажем так, авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", – сказал Песков, отвечая на вопрос о помехах, которые встают на пути у быстрого развития отношений РФ и США.

При этом он заявил, что большая инерция у этого взаимодействия все же есть.