Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главное

Основной темой переговоров было обострение конфликта между Израилем и Ираном

15 июня 2025, 08:25, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор состоялся между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры продлились 50 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

В центре обмена мнениями сторон было обострение обстановки на Ближнем Востоке.

Как подчеркнули в Кремле, российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Кроме того, он сообщил Дональду Трампу о готовности к посредничеству.

Владимир Путин также напомнил, что до нынешнего обострения Россия предлагала конкретные шаги по достижению взаимных договоренностей США и Ирана по иранской ядерной программе. Израиль же нанес удары буквально накануне очередного переговорного раунда, намеченного на 15 июня.

"Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными. И, как отметил Владимир Путин, мы и дальше будем действовать исходя из этого", – добавили в Кремле.

Президент США Дональд Трамп со своей стороны также оценил ситуацию как весьма тревожную. При этом он признал эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана. Однако российский и американский президенты не исключают возобновления переговоров по иранской ядерной программе.

Как отметил глава Соединенных Штатов, команда американских переговорщиков готова вновь начать работу с представителями Ирана. Ранее пять раундов непрямых переговоров состоялись при посредничестве Омана.

Кроме того, в ходе переговоров Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече делегаций РФ и Украины 2 июня в Стамбуле. Российский лидер рассказал об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными, и пленными моложе 25 лет. Две партии тел погибших также приняла Украина.

"С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта", – прокомментировал состоявшийся разговор Юрий Ушаков.

Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с лидерами Израиля и Ирана: Масудом Пезешкианом и Биньямином Нетаньяху. Российский президент выразил соболезнования правительству Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами из-за израильских ударов. В разговоре с премьер-министром Израиля он заострил внимание на возврате к переговорному процессу и разрешении вопросов, касающихся иранской ядерной программы.