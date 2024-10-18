Долгострой на барнаульском Потоке готовят к эксплуатации

Подрядчик завершил все строительно-монтажные работы и устранил выявленные при осмотре объекта замечания

18 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Дом по ул. Петра Сухова, 34 / Фото: администрация Барнаула

Выездное совещание по завершению строительства многоквартирного дома по улице Петра Сухова, 34, прошло в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

Совещание организовал первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.

Руководитель ООО СЗ "ДС-Инвестстрой" Вячеслав Виноградов сообщил, что дом готовы ввести в эксплуатацию. Замечания, выявленные при его осмотре, устранили, а строительно-монтажные работы первой очереди завершили.

Сейчас подрядчик готовит документы для ввода объекта в эксплуатацию.