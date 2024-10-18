Долгострой на барнаульском Потоке готовят к эксплуатации
Подрядчик завершил все строительно-монтажные работы и устранил выявленные при осмотре объекта замечания
18 октября 2024, 10:30, ИА Амител
Дом по ул. Петра Сухова, 34 / Фото: администрация Барнаула
Выездное совещание по завершению строительства многоквартирного дома по улице Петра Сухова, 34, прошло в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.
Совещание организовал первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.
Руководитель ООО СЗ "ДС-Инвестстрой" Вячеслав Виноградов сообщил, что дом готовы ввести в эксплуатацию. Замечания, выявленные при его осмотре, устранили, а строительно-монтажные работы первой очереди завершили.
Сейчас подрядчик готовит документы для ввода объекта в эксплуатацию.
11:47:38 18-10-2024
Парковку то достроили на этом объекте? или жильцы должны на соседних улицах парковаться?
13:03:15 18-10-2024
".........,а строительно-монтажные работы первой очереди завершили." Значит двор разрытым будет еще очень долго, столько же сколько этот дом строят.
16:38:40 18-10-2024
У меня пацану 10 .5 лет исполнилось он ещё в утробе был его только начали закладывать 😁😁😁😁😇