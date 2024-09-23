Дом-долгострой на ул. Советской Армии в Барнауле снова хотят законсервировать

Предыдущие две попытки найти подрядчика провалились

23 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Долгострой на ул. Советской Армии, 83, в Барнауле / Фото: 2ГИС

В Барнауле снова планируют законсервировать недостроенный жилой дом со встроенными помещениями на ул. Советской Армии, 83. Компания "Барнаулкапстрой" намерена в очередной раз попробовать найти подрядчика на данные работы, ему готовы заплатить 4,1 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 18 сентября. Заявки можно подавать до 10 октября 2024 года. Итоги лота подведут 11 октября.

Подрядчик должен будет провести вертикальную гидроизоляцию фундаментных плит с устройством дренажной траншеи, сделать устройство трех дренажных колодцев, гидроизоляцию деформационного шва, консервацию выпусков арматуры, крепление откосов с восточной стороны вдоль проложенной по бокам теплосети, а также другие работы. Гарантия на работы составит пять лет. Участники закупки не должны состоять в реестре недобросовестных поставщиков.

Отметим, что "Барнаулкапстрой" уже несколько лет (с 2019 года) объявляет аукционы на консервацию дома. Последняя такая закупка проводилась в 2023 году – тогда она была признана несостоявшейся, так как заявку на нее никто не подал. То же произошло в 2022-м. А вот в 2021-м подрядчик на консервацию нашелся. Однако весной 2022 года проект разморозили, чтобы потом заморозить вновь.

Напомним, что 16-этажный дом на ул. Советской Армии, 83, начали строить в начале 2019 года. Это был первый барнаульский опыт реновации. "Барнаулкапстрой" выиграл аукцион на развитие застроенной территории в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова и должен был расселить аварийные дома, сделать проект планировки квартала и нанять генподрядчика для строительства ЖК и соцобъектов.

Спустя несколько месяцев после начала стройки на ул. Советской Армии, 83, работы заморозили на уровне фундамента. Завершить их планировалось в 2022 году. При этом в доме продано 12% из 286 квартир. Летом 2020 года строительство домов было приостановлено. Это было объяснено разорванным договором с подрядчиком, а затем финансовыми проблемами компании. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.