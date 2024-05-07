Начиная с 7 мая температура воздуха ежедневно будет нарастать и своего пика достигнет на вторых майских праздниках

07 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Солнечный день / Фото: unsplash.com /

Спокойную, довольно теплую и преимущественно без осадков погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае до 10 мая. Небольшие дожди пройдут лишь местами в северных районах во вторник. Ночные температуры в эти даты будут колебаться в регионе от -1...+5 до +5...+10°С, а дневная температура постепенно будет нарастать. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Если еще днем 7 мая в регионе ожидается от +16 до +21°С, то 9 мая будет уже от +23 до +28°С. 10 мая тенденция на потепление сохранится: воздух прогреется до +24...+30°С. Небольшое похолодание с прохождением атмосферных фронтов придет на Алтай на новой рабочей неделе: 11 мая температура воздуха понизится, ветер усилится до 13-18 м/с и в большинстве районов пройдут дожди, местами они будут с грозами", – рассказала синоптик.

В ночь на 11 мая столбики термометров опустятся до +8...+14°С, а в ночь на 12 мая похолодает до +1...+7. Дневные температуры в эти даты будут колебаться в Алтайском крае от +14 до +22 градусов.