Холодно-горячо. Когда отключат отопление в Барнауле?
Одни барнаульцы изнывают от жары и просят скорее завершить отопительный сезон, другие опасаются похолодания, которое может вернуться
06 мая 2024, 16:57, ИА Амител
В Алтайский край пришло устойчивое потепление и, по прогнозам синоптиков, к 10 мая днем воздух в некоторых районах прогреется до +30 градусов. Барнаульцы уже жалуются на жару в своих квартирах и задаются вопросом: когда наконец завершится отопительный сезон. Amic.ru все узнал – подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Когда в Барнауле наконец отключат отопление?
Потерпите, ждать осталось совсем немного: отопление должны отключить в Барнауле уже завтра, 7 мая. По крайней мере, о таких намерениях сообщалось на сайте мэрии, так как в регион наконец пришло устойчивое потепление.
Как ранее рассказывал amic.ru, отопительный сезон в домах с централизованной системой отопления традиционно завершают, когда среднесуточная температура на улице на протяжении минимум пяти дней держится на отметке выше +8 градусов Цельсия. Такое решение всегда принимает муниципалитет.
А не рано ли завершать отопительный сезон, ведь еще может прийти похолодание?
Погода в Сибири всегда непредсказуема и, судя по многолетнему опыту, возвратные заморозки у нас бывают в мае и даже в начале июня, отметила amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова. При этом эксперт рассказала, что на дату 6 мая в Барнауле уже четверо суток среднесуточная температура превышает необходимые по законодательству +8°С.
"В дальнейшем температура продолжит повышаться и до середины месяца обвала холода не предвидится. Например, днем 7 мая будет от +16 до +21°С, а уже 10-го числа воздух прогреется по краю до +24...+30°С. 11 и 12 мая с прохождением атмосферных фронтов немного похолодает и тем не менее днем будет от +14 до +22°С", – рассказала синоптик.
Однако подчеркнем, что на данный момент окончательное решение о завершении отопительного сезона мэр Барнаула Вячеслав Франк не принял. По крайней мере, на сайте городской администрации официального постановления за его подписью еще нет. Напомним, уже с 14 мая СГК планирует приступить к гидравлическим испытаниям инженерных сетей в краевой столице.
17:06:22 06-05-2024
Рано ещё отключать!РАНО!!!!!!!!!!!!!
17:42:10 06-05-2024
Гость (17:06:22 06-05-2024) Рано ещё отключать!РАНО!!!!!!!!!!!!!... да какое рано, когда на улице +20?
отключайте скорее!
19:23:57 06-05-2024
Элен без ребят (17:42:10 06-05-2024) да какое рано, когда на улице +20? отключайте скорее! ... А где это +20 ????. Утром +5 днём +13 а ощущается как +3. Так что ёщё рано отключать это хорошо у кого квартира на солнечную сторону а если квартира на теневую сторону то сразу будет калатут ага.
17:42:33 06-05-2024
Гость (17:06:22 06-05-2024) Рано ещё отключать!РАНО!!!!!!!!!!!!!... Ккпите себе уже обогреватель и хватит душнить! И почитайте прогноз погоды на ближайшие дни, ЗАМЕРЗАЮЩАЯ( ИЙ)!
17:57:12 06-05-2024
Заерзающая/ий?Не,пока нет.Буду через три дня.Завтра отключат тепло,и через два дня мои зубки будут отстукивать ''Амурские волны''.Я ведь вот что никак не пойму, а во имя чего терпеть неудобства?Ну есть у меня деньги,и я хочу купить себе немного комфорта,но в централизованных условиях это сделать нелегко.Тогда почему меня, за мои же деньги пытаются этого лишить?Ну проще же вам (кому жарко) перекрыть кран только у себя,а не во всем городе!!!Ну как так то????????
18:16:07 06-05-2024
Гость (17:57:12 06-05-2024) Заерзающая/ий?Не,пока нет.Буду через три дня.Завтра отключат... Обогреватель купите за ваши деньги или лучше два. И будет вам счастье!
18:22:37 06-05-2024
Гость (17:57:12 06-05-2024) Заерзающая/ий?Не,пока нет.Буду через три дня.Завтра отключат... Если бы во всем городе стояли счетчики на батареях- без проблем. А так за ваш комфорт почему должны платить другие?!
Обогревая свою квартиру обогревателями вы платите только за себя. Так достаточно понятно?
22:17:50 06-05-2024
Гость (17:57:12 06-05-2024) Заерзающая/ий?Не,пока нет.Буду через три дня.Завтра отключат... Что ты тут делаешь то с деньгами?
18:01:35 06-05-2024
Больше 20` будет в праздники! Специально для тех кто ратует здесь за НЕ отключения отопления в Барнауле!
Я тоже ненавижу холод. И никогда не выступаю за преждевременное отключение батарей. Но сейчас наступило именно то время! Поймите со следующей недели всех все равно отключат! Воду горячую отключают с 14 числа! Вот это действительно издевательство! А в праздники,когда на улице будет жара, я не хочу быть в " сауне" и еще платить за это. Так было в Барнауле в 2021 и 2022 году!
Отключайте отопление до праздников! Сегодня самый прохладый день, а дальше очень тепло будет.
P.S. Тем, кто боится замерзнуть в 20 градусов тепла на улице- напоминаю есть обогреватели.
19:02:42 06-05-2024
Все решение принято.Татьянин (почему он?Хотя неважно) подписал постановление о прекращении подачи тепла в Барнауле с 7 мая.Рано,рано и рано!!!Гореть вам в аду!
19:39:10 06-05-2024
Нищеброды понаехи, котоыре не в состоянии содержать городскую квартиру и платить за комфорт - валите назад в свои деревни! Вам тут не рады! Вы все загадили!
23:41:20 06-05-2024
Гость (19:39:10 06-05-2024) Нищеброды понаехи, котоыре не в состоянии содержать городску... Да вы почему по себе всех судите? =) мне вот не нравится, что при включенном в жару отоплении приходится включать кондиционеры в квартире. Вам если холодно при +20, чуни наденьте и тулупчик =)
21:39:00 06-05-2024
t 20, а ветер северный, холодный. У меня есть обогреватель и очень мощный но когда батареи не топятся, он не в состоянии обогреть всю квартиру. И почему я за свет должна платить тысячи, а вы жадные 200 - 300руб.не можете,? За отключение только жадные выступают. Сейчас комфортно и окна открыты и тепло, а при обогревателе окна уже не откроешь. Но вы привыкли в вонище сидеть
23:42:35 06-05-2024
Гость (21:39:00 06-05-2024) t 20, а ветер северный, холодный. У меня есть обогреватель и... Ну какие гадкие комментарии от вас... и вонища здесь только от вас.
01:50:38 07-05-2024
Уже как минимум с 15 апреля надо было отключить, но управленцы сгк кормят, в квартирах задохнуться можно. Окна на распашку, воздух греем. И дело не в копейках.
22:38:26 06-05-2024
Мы все замёрзнем.
04:50:09 07-05-2024
Люди, что мёрзнут, явно имеют проблемы с теплообменом, пройдите обследование .
05:57:26 07-05-2024
Так называемые горожане с 14 числа и электричество начнут экономить. Мыться перестанут. Опять в транспорте вонь от нестиранной годами одежды и не мытого неделями тела стоять будет. И открыть форточку ни-ни! А то последные мозги продует.
06:20:17 07-05-2024
Гость (17:42:33 06-05-2024) Ккпите себе уже обогреватель и хватит душнить! И почитайте п... ]
Перекройте себя батарею
10:23:17 07-05-2024
Гость (06:20:17 07-05-2024) ... у меня, например, батареи перекрыты во всех комнатах всю зиму! а оплачиваю, как буд-то они работают.. зачем мне горячий стояк в мае за бешеные деньги??? вчера уже открывали настежь окно, дышать нечем.. отключайте уже скорее! кому прохладно - не ходите дома в трусах, наденьте пижаму...
10:38:55 07-05-2024
А вот в Москве сегодня опять подключат отопление в связи с похолоданием. А у нас почему-то никогда такой возможности нет.
15:46:45 07-05-2024
Отключать быстрее!!!
18:40:30 07-05-2024
Все,Олечка,отключили быстро.Ты радая?Хотел бы я посмотреть на тебя дня через три-четыре.Будешь ли ты такая же радая?