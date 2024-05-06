Холодно-горячо. Когда отключат отопление в Барнауле?

Одни барнаульцы изнывают от жары и просят скорее завершить отопительный сезон, другие опасаются похолодания, которое может вернуться

06 мая 2024, 16:57, ИА Амител

Батарея / Фото: unsplash.com/Umberto

В Алтайский край пришло устойчивое потепление и, по прогнозам синоптиков, к 10 мая днем воздух в некоторых районах прогреется до +30 градусов. Барнаульцы уже жалуются на жару в своих квартирах и задаются вопросом: когда наконец завершится отопительный сезон. Amic.ru все узнал – подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда в Барнауле наконец отключат отопление?

Потерпите, ждать осталось совсем немного: отопление должны отключить в Барнауле уже завтра, 7 мая. По крайней мере, о таких намерениях сообщалось на сайте мэрии, так как в регион наконец пришло устойчивое потепление.

Как ранее рассказывал amic.ru, отопительный сезон в домах с централизованной системой отопления традиционно завершают, когда среднесуточная температура на улице на протяжении минимум пяти дней держится на отметке выше +8 градусов Цельсия. Такое решение всегда принимает муниципалитет.

А не рано ли завершать отопительный сезон, ведь еще может прийти похолодание?

Погода в Сибири всегда непредсказуема и, судя по многолетнему опыту, возвратные заморозки у нас бывают в мае и даже в начале июня, отметила amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова. При этом эксперт рассказала, что на дату 6 мая в Барнауле уже четверо суток среднесуточная температура превышает необходимые по законодательству +8°С.

"В дальнейшем температура продолжит повышаться и до середины месяца обвала холода не предвидится. Например, днем 7 мая будет от +16 до +21°С, а уже 10-го числа воздух прогреется по краю до +24...+30°С. 11 и 12 мая с прохождением атмосферных фронтов немного похолодает и тем не менее днем будет от +14 до +22°С", – рассказала синоптик.

Однако подчеркнем, что на данный момент окончательное решение о завершении отопительного сезона мэр Барнаула Вячеслав Франк не принял. По крайней мере, на сайте городской администрации официального постановления за его подписью еще нет. Напомним, уже с 14 мая СГК планирует приступить к гидравлическим испытаниям инженерных сетей в краевой столице.