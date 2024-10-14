Жильцов барнаульского дома, в котором обрушился потолок, временно расселили

На территории здания введен режим повышенной готовности

14 октября 2024, 07:49, ИА Амител

Дом на улице Интернациональной / Фото: barnaul.org

На территории двухэтажного дома на улице Интернациональной, 302, ввели режим повышенной готовности. Как сообщает пресс-центр мэрии, вечером 13 октября там обрушился потолок в одной из квартир.

Здание 1959 года постройки не признано аварийным. В нем расположено шесть квартир, в которых проживают 11 человек. Жильцов оповестили о происшествии, а вход в дом ограничили. Полиция охраняет правопорядок и находящееся в нем имущество. Людей разместили у родственников.

Для проведения оценки технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома привлечена специализированная организация ООО "СпецСервис". В рамках заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении на территории дома режима повышенной готовности для организации работ по минимизации последствий происшествия.