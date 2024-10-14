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Жильцов барнаульского дома, в котором обрушился потолок, временно расселили

На территории здания введен режим повышенной готовности

14 октября 2024, 07:49, ИА Амител

Дом на улице Интернациональной / Фото: barnaul.org
Дом на улице Интернациональной / Фото: barnaul.org

На территории двухэтажного дома на улице Интернациональной, 302, ввели режим повышенной готовности. Как сообщает пресс-центр мэрии, вечером 13 октября там обрушился потолок в одной из квартир.

Здание 1959 года постройки не признано аварийным. В нем расположено шесть квартир, в которых проживают 11 человек. Жильцов оповестили о происшествии, а вход в дом ограничили. Полиция охраняет правопорядок и находящееся в нем имущество. Людей разместили у родственников.

Для проведения оценки технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома привлечена специализированная организация ООО "СпецСервис". В рамках заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении на территории дома режима повышенной готовности для организации работ по минимизации последствий происшествия.

Барнаул Происшествия аварийное жильё

Комментарии 4

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Гость

14:29:20 14-10-2024

это как с шинами зимними, пока не грянет. Вообще всё по правилам жизни происходит

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Гость

15:18:57 14-10-2024

Сколько уже про это пишут!!!В Барнауле очень много жилья из старого фонда. Вон на Красноармейском сколько!!!Кто -нибудь как-то оценивает состояние этих построек,хоть как-то ремонтируют?
Что ждут?Если вовремя произвести ремонт дома, он еще много простоит,но... Непонятно,чего ждут?

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Элен без ребят

16:32:40 14-10-2024

Гость (15:18:57 14-10-2024) Сколько уже про это пишут!!!В Барнауле очень много жилья из ... а где на Красноармейском мк старый фонд? только один дом на пересечении с Крупской помню, а где еще, не считая Сельхоза и общаги.

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Гость

19:25:56 14-10-2024

Элен без ребят (16:32:40 14-10-2024) а где на Красноармейском мк старый фонд? только один дом на ... Там панельки 1965 года. Разве не старый? Интернациональная 302-1959г
Разговор о другом. Ремонтировать надо вовремя. Возможно еще долго простоят. С умом надо подходить ко всему. Такого фонда в городе уже много. Хотя, возможно, расселять жильцов выгоднее... Не знаю...

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