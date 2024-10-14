Жильцов барнаульского дома, в котором обрушился потолок, временно расселили
На территории здания введен режим повышенной готовности
14 октября 2024, 07:49, ИА Амител
На территории двухэтажного дома на улице Интернациональной, 302, ввели режим повышенной готовности. Как сообщает пресс-центр мэрии, вечером 13 октября там обрушился потолок в одной из квартир.
Здание 1959 года постройки не признано аварийным. В нем расположено шесть квартир, в которых проживают 11 человек. Жильцов оповестили о происшествии, а вход в дом ограничили. Полиция охраняет правопорядок и находящееся в нем имущество. Людей разместили у родственников.
Для проведения оценки технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома привлечена специализированная организация ООО "СпецСервис". В рамках заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении на территории дома режима повышенной готовности для организации работ по минимизации последствий происшествия.
14:29:20 14-10-2024
это как с шинами зимними, пока не грянет. Вообще всё по правилам жизни происходит
15:18:57 14-10-2024
Сколько уже про это пишут!!!В Барнауле очень много жилья из старого фонда. Вон на Красноармейском сколько!!!Кто -нибудь как-то оценивает состояние этих построек,хоть как-то ремонтируют?
Что ждут?Если вовремя произвести ремонт дома, он еще много простоит,но... Непонятно,чего ждут?
16:32:40 14-10-2024
Гость (15:18:57 14-10-2024) Сколько уже про это пишут!!!В Барнауле очень много жилья из ... а где на Красноармейском мк старый фонд? только один дом на пересечении с Крупской помню, а где еще, не считая Сельхоза и общаги.
19:25:56 14-10-2024
Элен без ребят (16:32:40 14-10-2024) а где на Красноармейском мк старый фонд? только один дом на ... Там панельки 1965 года. Разве не старый? Интернациональная 302-1959г
Разговор о другом. Ремонтировать надо вовремя. Возможно еще долго простоят. С умом надо подходить ко всему. Такого фонда в городе уже много. Хотя, возможно, расселять жильцов выгоднее... Не знаю...