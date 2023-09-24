Долгую стоянку такси в жилой зоне могут запретить в России

Предложение поддержали в МВД

24 сентября 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о запрете на долгую стоянку для такси в жилой зоне поддержали в МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответе депутату сказано, что его предложение поддерживается, однако при этом оно требует доработки. Участвовать в создании закона должны представители исполнительной власти.

Политик предложил изменить правила дорожного движения и добавить пункт, который будет запрещать водителям такси оставлять машины в жилой зоне более чем на 30 минут.