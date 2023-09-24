Долгую стоянку такси в жилой зоне могут запретить в России
Предложение поддержали в МВД
24 сентября 2023, 15:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о запрете на долгую стоянку для такси в жилой зоне поддержали в МВД. Об этом сообщает РИА Новости.
В ответе депутату сказано, что его предложение поддерживается, однако при этом оно требует доработки. Участвовать в создании закона должны представители исполнительной власти.
Политик предложил изменить правила дорожного движения и добавить пункт, который будет запрещать водителям такси оставлять машины в жилой зоне более чем на 30 минут.
Комментарии 0