Мэрия Барнаула не смогла найти перевозчика на один из самых главных маршрутов города

За 11,5 тысяч рублей никто не захотел обслуживать маршрут № 10

23 сентября 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Администрация Барнаула в ходе аукциона не смогла найти перевозчика на один из самых главных маршрутов в городе – № 10. Информация размещена на сайте госзакупок. За обслуживание рейса власти города готовы были заплатить 11,5 тысяч рублей. Причем срок договора должен был закончиться 30 ноября 2025 года.

"В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся", – говорится в тексте протокола аукциона.

Теперь, видимо, городские власти должны будут провести повторный аукцион и увеличить сумму контракта. Маршрут № 10 – один из самых популярных в городе. Многие годы его обслуживала компания "Барнаулпассажиртранс", принадлежащая депутату гордумы Валерию Касплеру. Важно, что мэрия заявляла о намерении создать собственное муниципальное предприятие на базе МУП "Горэлектротранс". Оно должно будет взять на баланс 41 новый автобус, они будут закуплены для краевого бюджета в следующем году. Данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, которые ездят практически через весь город. На работу "Барнаулпассажиртранса", обслуживаемого данные маршруты, неоднократно жаловались жители города.

Ранее городские власти предложили без аукциона выдавать разрешения на обслуживание некоторых маршрутов: № 121, 77 и 29.