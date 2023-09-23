Мэрия Барнаула не смогла найти перевозчика на один из самых главных маршрутов города
За 11,5 тысяч рублей никто не захотел обслуживать маршрут № 10
23 сентября 2023, 08:02, ИА Амител
Администрация Барнаула в ходе аукциона не смогла найти перевозчика на один из самых главных маршрутов в городе – № 10. Информация размещена на сайте госзакупок. За обслуживание рейса власти города готовы были заплатить 11,5 тысяч рублей. Причем срок договора должен был закончиться 30 ноября 2025 года.
"В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся", – говорится в тексте протокола аукциона.
Теперь, видимо, городские власти должны будут провести повторный аукцион и увеличить сумму контракта. Маршрут № 10 – один из самых популярных в городе. Многие годы его обслуживала компания "Барнаулпассажиртранс", принадлежащая депутату гордумы Валерию Касплеру. Важно, что мэрия заявляла о намерении создать собственное муниципальное предприятие на базе МУП "Горэлектротранс". Оно должно будет взять на баланс 41 новый автобус, они будут закуплены для краевого бюджета в следующем году. Данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, которые ездят практически через весь город. На работу "Барнаулпассажиртранса", обслуживаемого данные маршруты, неоднократно жаловались жители города.
Ранее городские власти предложили без аукциона выдавать разрешения на обслуживание некоторых маршрутов: № 121, 77 и 29.
08:38:20 23-09-2023
А такой автобус, как на фото, вообще, нельзя выпускать на линию. Он дымит как паровоз - вот-вот загорится. И травит окружающих и находящихся внутри! За заявленные деньги навряд-ли можно содержать автопарк в достойном для города состоянии.
12:21:07 23-09-2023
Константин (08:38:20 23-09-2023) А такой автобус, как на фото, вообще, нельзя выпускать на ли... Он дымит потому, что топливная система неисправна. В дизельном двигателе топливо должно распыляться. Тогда оно сгорает по максимуму. А тут топливо не распыляется, а просто льется, сгорает не полностью, поэтому вот такой выхлоп. И расход топлива очень большой. Но автобус не загорится. Просто однажды встанет прямо на дороге
09:07:26 23-09-2023
Что за закупки, если в городе нет ни одного иногороднего пернвозчика? В мэрии сидят ровно на пятой точке и не чешутся. Надо доносить информацию до других городов, делать специальнеые рассылки на транспортные предприятия других регионов. Если мэрия не ищет, то и не найдет никогда!
11:46:01 23-09-2023
Гость (09:07:26 23-09-2023) Что за закупки, если в городе нет ни одного иногороднего пе... Дак иди им там помоги , чё тут сидеть трындеть.
15:39:29 23-09-2023
Гость (09:07:26 23-09-2023) Что за закупки, если в городе нет ни одного иногороднего пе... Местные перевозчики во главе с руководителем транспортного комитета мэрии войной пойдут, но не пустят на улицы города иногородних перевозчиков. Причём война будет реальной - с жертвами и пострадавшими ...
10:18:52 23-09-2023
Лучше бы с 80м разобрались.
19:26:04 23-09-2023
Константин (08:38:20 23-09-2023) А такой автобус, как на фото, вообще, нельзя выпускать на ли... добавить 29.
10:20:59 23-09-2023
Отлично, вот как профукались, сначала пропиарились, другое слово конечно, при поносе подходит
13:14:49 23-09-2023
Гость (11:46:01 23-09-2023) Дак иди им там помоги , чё тут сидеть трындеть.... А ты на него его работу будешь делать?
14:32:36 23-09-2023
Ах, какие пошли перевозчики! Ну никак не хотят связываться с нашими властями. Видать, уже учёные... А между тем, власти обещали решить транспортную проблему города, сразу после поднятия цены на проезд в декабре прошлого года. Уже октябрь на носу, и что улучшилось? НИЧЕГО! А ведь когда-то, автобус n°10, ходил как часики...
19:14:07 23-09-2023
Гость (14:32:36 23-09-2023) Ах, какие пошли перевозчики! Ну никак не хотят связываться с... Сейчас снова начнут обещать и петь о назревшей необходимости увеличения стоимости проезда. И так по кругу ...
16:30:53 23-09-2023
Я помню Сталин умер в 53м, потому что пока на нем до Шумакова доедешь, то помрешь.
16:49:47 23-09-2023
Вы там, что белены объелись какие миллионы, откройте ростендер там написано 11547,44 руб. Одиннадцать с половиной тысяч руб. Не миллионов!!!
17:20:27 23-09-2023
Порядка не будет. Нужен транспорт муниципальный. Весь.
18:10:58 23-09-2023
не "не шмогла", а не захотела. Надоело это цирковое болото
22:20:11 23-09-2023
Пора валить уже отсюда
20:12:04 23-09-2023
ой, насмешили, мы знаем как эти торги проходят и перевозчики знают друг друга. никто не вышел на торги это сговор! при чем ещё и депутат в деле.