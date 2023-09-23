НОВОСТИТранспорт

Мэрия Барнаула не смогла найти перевозчика на один из самых главных маршрутов города

За 11,5 тысяч рублей никто не захотел обслуживать маршрут № 10

23 сентября 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле
Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Администрация Барнаула в ходе аукциона не смогла найти перевозчика на один из самых главных маршрутов в городе – № 10. Информация размещена на сайте госзакупок. За обслуживание рейса власти города готовы были заплатить 11,5 тысяч рублей. Причем срок договора должен был закончиться 30 ноября 2025 года.

"В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся", – говорится в тексте протокола аукциона.

Теперь, видимо, городские власти должны будут провести повторный аукцион и увеличить сумму контракта. Маршрут № 10 – один из самых популярных в городе. Многие годы его обслуживала компания "Барнаулпассажиртранс", принадлежащая депутату гордумы Валерию Касплеру. Важно, что мэрия заявляла о намерении создать собственное муниципальное предприятие на базе МУП "Горэлектротранс". Оно должно будет взять на баланс 41 новый автобус, они будут закуплены для краевого бюджета в следующем году. Данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, которые ездят практически через весь город. На работу "Барнаулпассажиртранса", обслуживаемого данные маршруты, неоднократно жаловались жители города.

Ранее городские власти предложили без аукциона выдавать разрешения на обслуживание некоторых маршрутов: № 121, 77 и 29.

Фото: amic.ru

В Барнауле ищут перевозчика на один из самых популярных маршрутов в городе

На обслуживание маршрута № 10 городские власти готовы потратить 11,5 миллиона рублей
НОВОСТИТранспорт

Барнаул общественный транспорт аукционы и торги

Комментарии 17

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Константин

08:38:20 23-09-2023

А такой автобус, как на фото, вообще, нельзя выпускать на линию. Он дымит как паровоз - вот-вот загорится. И травит окружающих и находящихся внутри! За заявленные деньги навряд-ли можно содержать автопарк в достойном для города состоянии.

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Эксперт

12:21:07 23-09-2023

Константин (08:38:20 23-09-2023) А такой автобус, как на фото, вообще, нельзя выпускать на ли... Он дымит потому, что топливная система неисправна. В дизельном двигателе топливо должно распыляться. Тогда оно сгорает по максимуму. А тут топливо не распыляется, а просто льется, сгорает не полностью, поэтому вот такой выхлоп. И расход топлива очень большой. Но автобус не загорится. Просто однажды встанет прямо на дороге

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Гость

09:07:26 23-09-2023

Что за закупки, если в городе нет ни одного иногороднего пернвозчика? В мэрии сидят ровно на пятой точке и не чешутся. Надо доносить информацию до других городов, делать специальнеые рассылки на транспортные предприятия других регионов. Если мэрия не ищет, то и не найдет никогда!

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Гость

11:46:01 23-09-2023

Гость (09:07:26 23-09-2023) Что за закупки, если в городе нет ни одного иногороднего пе... Дак иди им там помоги , чё тут сидеть трындеть.

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Гость

15:39:29 23-09-2023

Гость (09:07:26 23-09-2023) Что за закупки, если в городе нет ни одного иногороднего пе... Местные перевозчики во главе с руководителем транспортного комитета мэрии войной пойдут, но не пустят на улицы города иногородних перевозчиков. Причём война будет реальной - с жертвами и пострадавшими ...

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Гость

10:18:52 23-09-2023

Лучше бы с 80м разобрались.

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***

19:26:04 23-09-2023

Константин (08:38:20 23-09-2023) А такой автобус, как на фото, вообще, нельзя выпускать на ли... добавить 29.

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Гость

10:20:59 23-09-2023

Отлично, вот как профукались, сначала пропиарились, другое слово конечно, при поносе подходит

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Гость

13:14:49 23-09-2023

Гость (11:46:01 23-09-2023) Дак иди им там помоги , чё тут сидеть трындеть.... А ты на него его работу будешь делать?

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Гость

14:32:36 23-09-2023

Ах, какие пошли перевозчики! Ну никак не хотят связываться с нашими властями. Видать, уже учёные... А между тем, власти обещали решить транспортную проблему города, сразу после поднятия цены на проезд в декабре прошлого года. Уже октябрь на носу, и что улучшилось? НИЧЕГО! А ведь когда-то, автобус n°10, ходил как часики...

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Чучмек

19:14:07 23-09-2023

Гость (14:32:36 23-09-2023) Ах, какие пошли перевозчики! Ну никак не хотят связываться с... Сейчас снова начнут обещать и петь о назревшей необходимости увеличения стоимости проезда. И так по кругу ...

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Гость

16:30:53 23-09-2023

Я помню Сталин умер в 53м, потому что пока на нем до Шумакова доедешь, то помрешь.

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Игорь

16:49:47 23-09-2023

Вы там, что белены объелись какие миллионы, откройте ростендер там написано 11547,44 руб. Одиннадцать с половиной тысяч руб. Не миллионов!!!

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Гость

17:20:27 23-09-2023

Порядка не будет. Нужен транспорт муниципальный. Весь.

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Гость

18:10:58 23-09-2023

не "не шмогла", а не захотела. Надоело это цирковое болото

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Гость

22:20:11 23-09-2023

Пора валить уже отсюда

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Ирина

20:12:04 23-09-2023

ой, насмешили, мы знаем как эти торги проходят и перевозчики знают друг друга. никто не вышел на торги это сговор! при чем ещё и депутат в деле.

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