Доллар поднялся выше 101 рубля

Евро также подрос

09 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже 9 октября составил 101,19 руб., свидетельствуют данные площадки.

Евро тем временем вырос до 106,43 руб.

Ранее сообщили, что нефть марок Brent и WTI подорожала на 4 на фоне начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.