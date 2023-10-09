Доллар поднялся выше 101 рубля
Евро также подрос
09 октября 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс доллара на Московской бирже 9 октября составил 101,19 руб., свидетельствуют данные площадки.
Евро тем временем вырос до 106,43 руб.
Ранее сообщили, что нефть марок Brent и WTI подорожала на 4 на фоне начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
15:57:45 09-10-2023
С-стабильность
16:02:58 09-10-2023
Накопления обесцениваются. Цены растут.
16:15:14 09-10-2023
Ничего удивительного. Мошенничество продолжается с курсом рубля поскольку вражеской антирусской коалиции и иже сними для войны с нами требуется много дешевых ресурсов из России. Ради этого их агенты обеспечивающие решение этой проблемы умышленно и понижают курс рубля чтобы было дешевле, но зато пресечь в этот период развитие и рост экономики особенно машиностроения реального производства товаров.
18:34:04 09-10-2023
А это точно тот рост, который нам из телевизора обещали? Вроде должны были расти экономика, медицина, образование и зарплаты. Пока только цены, налоги и доллар...
23:44:23 09-10-2023
До конца года рост будет и остановится 113-115 руб за доллар. Так, что начинаем спокойно привыкать.