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Доллар поднялся выше 101 рубля

Евро также подрос

09 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже 9 октября составил 101,19 руб., свидетельствуют данные площадки.

Евро тем временем вырос до 106,43 руб.

Ранее сообщили, что нефть марок Brent и WTI подорожала на 4 на фоне начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Комментарии 5

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Гость

15:57:45 09-10-2023

С-стабильность

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Джамшут

16:02:58 09-10-2023

Накопления обесцениваются. Цены растут.

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Гость

16:15:14 09-10-2023

Ничего удивительного. Мошенничество продолжается с курсом рубля поскольку вражеской антирусской коалиции и иже сними для войны с нами требуется много дешевых ресурсов из России. Ради этого их агенты обеспечивающие решение этой проблемы умышленно и понижают курс рубля чтобы было дешевле, но зато пресечь в этот период развитие и рост экономики особенно машиностроения реального производства товаров.

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Гость

18:34:04 09-10-2023

А это точно тот рост, который нам из телевизора обещали? Вроде должны были расти экономика, медицина, образование и зарплаты. Пока только цены, налоги и доллар...

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гость

23:44:23 09-10-2023

До конца года рост будет и остановится 113-115 руб за доллар. Так, что начинаем спокойно привыкать.

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