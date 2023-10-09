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Нефть подорожала на фоне войны Израиля с Палестиной

Цена на мировых биржах подскочила на 4%

09 октября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Нефть марок Brent и WTI подорожала на фоне начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, пишет "Ъ".

Так, стоимость декабрьского фьючерса Brent на лондонской бирже достигала 88,99 доллара за баррель, но к 05:39 по мск скорректировалась до 87,98 доллара (+4,02%).

Цена на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 4,3%, до 86,35 доллара.

По мнению экспертов, ключевым моментом в данном случае является то, расширится ли конфликт на другие территории, особенно на Саудовскую Аравию. Также опасения вызывает возможность столкновения между Ираном и США.

Напомним, 7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

Ранее российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.

нефть и газ конфликт Израиль Палестина
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Комментарии 4

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Гость

13:48:35 09-10-2023

Чувствуется рука недавнего именинника.

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Гость

14:06:50 09-10-2023

Опять бензин подорожает(((

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Гость

15:37:40 09-10-2023

Гость (14:06:50 09-10-2023) Опять бензин подорожает(((... Уже подорожал.

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Гость

07:41:28 10-10-2023

Опять в бюджет больше от продажи нефти пойдет. Наверное поэтому пенсам и бюджетникам повышают

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