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Доллар упал ниже 89 рублей впервые с конца 2023 года

Евро тем временем стоит на бирже почти 98 рублей

11 января 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже утром 11 января опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.

В нижней точке расчетами "завтра" стоимость американской валюты достигала 88,88 рубля.

Евро тем временем оценивается в 97,77 рубля.

В декабре 2023 года экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024-м российская валюта с вероятностью 80% может укрепиться до 55-60 рублей за доллар.

Экономика доллар

Комментарии 6

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Гость

15:08:55 11-01-2024

Ну вот и всё , конец гигимонии США. Сейчас то мы заживём!

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Гость

15:59:34 11-01-2024

Хорошая новость

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гость

16:25:16 11-01-2024

а цены у нас то же снизятся?

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Дэн

16:28:30 11-01-2024

Цены по привычке поднимутся.

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Иван

17:00:18 11-01-2024

разбудите, когда 0,16р. станет, тогда порадуюсь

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Андрей

20:11:48 11-01-2024

А завтра улетит за 100 ииииииииии помолчим!!!!!

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