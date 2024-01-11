Доллар упал ниже 89 рублей впервые с конца 2023 года
Евро тем временем стоит на бирже почти 98 рублей
11 января 2024, 15:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс доллара на Московской бирже утром 11 января опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.
В нижней точке расчетами "завтра" стоимость американской валюты достигала 88,88 рубля.
Евро тем временем оценивается в 97,77 рубля.
В декабре 2023 года экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024-м российская валюта с вероятностью 80% может укрепиться до 55-60 рублей за доллар.
15:08:55 11-01-2024
Ну вот и всё , конец гигимонии США. Сейчас то мы заживём!
15:59:34 11-01-2024
Хорошая новость
16:25:16 11-01-2024
а цены у нас то же снизятся?
16:28:30 11-01-2024
Цены по привычке поднимутся.
17:00:18 11-01-2024
разбудите, когда 0,16р. станет, тогда порадуюсь
20:11:48 11-01-2024
А завтра улетит за 100 ииииииииии помолчим!!!!!