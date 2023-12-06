Экономист рассказал, когда доллар будет стоить 55-60 рублей

Способствуют укреплению рубля разные факторы и новые обстоятельства

06 декабря 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2024 году российская валюта может и вовсе укрепиться до 55-60 рублей за доллар, рассказал радио "Комсомольская правда" преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько.

"Фундаментально я вижу стечение факторов, которые говорят в пользу укрепления рубля, такие как рекордный приток рублей в банке и отложение потребления на будущее", – заявил экономист.

Он напомнил, что в 2022 году многие были удивлены, когда курс доллара упал до 55-60 рублей. В настоящее время способствуют укреплению рубля подобные факторы и новые обстоятельства.