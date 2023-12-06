Экономист рассказал, когда доллар будет стоить 55-60 рублей
Способствуют укреплению рубля разные факторы и новые обстоятельства
06 декабря 2023, 17:15, ИА Амител
В 2024 году российская валюта может и вовсе укрепиться до 55-60 рублей за доллар, рассказал радио "Комсомольская правда" преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько.
"Фундаментально я вижу стечение факторов, которые говорят в пользу укрепления рубля, такие как рекордный приток рублей в банке и отложение потребления на будущее", – заявил экономист.
Он напомнил, что в 2022 году многие были удивлены, когда курс доллара упал до 55-60 рублей. В настоящее время способствуют укреплению рубля подобные факторы и новые обстоятельства.
"Следовательно, вероятность того, что мы увидим курс 55-60 рублей в течение 2024 года, очень высока, около 80%", – подчеркнул Гинько.
17:18:21 06-12-2023
ха-ха-ха. никогда
18:25:25 06-12-2023
Гость (17:18:21 06-12-2023) ха-ха-ха. никогда... Почему нет то, перед выборами сделают, а вот после он улетит
08:48:18 08-12-2023
Гость (18:25:25 06-12-2023) Почему нет то, перед выборами сделают, а вот после он улетит... Раз вы так уверены в этом, то почему бы вам не нажиться на этом!?
07:46:26 07-12-2023
Гость (17:18:21 06-12-2023) ха-ха-ха. никогда... Али-Баба и 40 разбойников ТОЖЕ сказка
16:16:03 08-12-2023
Гость (17:18:21 06-12-2023) ха-ха-ха. никогда... Смешно дураку, его мозг на боку... 💥
15:01:53 09-12-2023
Гость (17:18:21 06-12-2023) ха-ха-ха. никогда... Будет и непременно!!!
17:21:09 06-12-2023
После деноминации рубля?
17:21:46 06-12-2023
Приснится же такое некоторым.
17:54:20 06-12-2023
Почему 55 рублей? Почему не 8,5 рубля?
07:46:51 07-12-2023
Гость (17:54:20 06-12-2023) Почему 55 рублей? Почему не 8,5 рубля?... почему не 52 копейки?
02:16:43 08-12-2023
123 (07:46:51 07-12-2023) почему не 52 копейки?... Почему не 2 копейки?
08:51:09 08-12-2023
123 (07:46:51 07-12-2023) почему не 52 копейки?... Нет, США ядерная держава и гемор с её оружием России не нужен. А вот доллар в мире будет, но как и все остальные деньги
07:02:40 07-12-2023
Надо же так упасть головой
07:41:56 07-12-2023
Набиулина не даст.
08:21:51 07-12-2023
Гость. (07:41:56 07-12-2023) Набиулина не даст.... Да-да, она такая, дает выборочно)
04:09:02 08-12-2023
Гость (08:21:51 07-12-2023) Да-да, она такая, дает выборочно)... Она пешка в системе жидомассонов глобалистов
11:13:26 07-12-2023
Есть же зомбоящеры, которые верят в укрепление рубля. 30+ лет только падал, пробивая "дно" за "дном". Промышленность разрушалась , основные фонды изнашивались и вдруг, рубль будет укрепляться на 40 процентов. А ещё и вливании рублёвой массы.
22:55:08 07-12-2023
Гость (11:13:26 07-12-2023) Есть же зомбоящеры, которые верят в укрепление рубля. 30+ ле... Бред не неси, чего там разрушалось, посмотри Время вперёд и там тебе расскажет что разрушалось а что нет
11:52:12 07-12-2023
Дэбил....!!!
12:03:04 07-12-2023
Говорить можно разное. Нужно приводить аргументы. Я их не услышал, не одного. Бред полный
13:11:27 07-12-2023
Нет. Доллар выдержит массу обстоятельств и будет только расти. Это удобно и Правительству РФ. Греф вчера сказал, что 90 -это взвешенный курс рубля. В 2024 году власти смогут его не удержать. Тогда только вверх!
13:55:44 07-12-2023
Только не в России
14:11:45 07-12-2023
Набиуллина закупила $ для Российского бюджета по 120 рублей за 1 у.е, когда $ стоил в 2 раза дешевле. Вот где разорение для россиян! Потом во Францию уедет, на частную виллу, как Людочка П....
14:40:49 07-12-2023
Интересная аргументация: рублей в банках становится больше, поэтому они подорожают)) Ведь на рынке всегда так: если товара много то на него делают наценку, а не скидку...да же?)))
16:12:34 07-12-2023
Откуда берутся такие экономисты?
16:41:47 07-12-2023
Гость (16:12:34 07-12-2023) Откуда берутся такие экономисты?... С протертых диванов)
16:22:20 07-12-2023
Меньше смотрите зомбоящики, и меньше верьте им . Он уже падает 30 лет и почему он должен упасть до 55 р. а не до 2 р. Упадет перед выборами или после деноминации .
18:28:49 07-12-2023
Пока торгуют нефтью, такого падения не будет, не выгодно экономически.
18:39:16 07-12-2023
Будем покупать
21:41:27 07-12-2023
Мда... С такими гражданами как вы у страны будущего точно нет
04:27:02 08-12-2023
Преподу закусывать надо)
04:28:55 08-12-2023
когда аналитики говорят что доллар упадет , жди повышения . статистика
04:44:44 08-12-2023
Гость (16:12:34 07-12-2023) Откуда берутся такие экономисты?... Других не имеем. Сбежали.
12:34:28 08-12-2023
Мы живем в самый прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют.
14:37:50 08-12-2023
Я не буду слушать экономистов
16:33:55 08-12-2023
Всё будет хорошо и баксы будут вместо Zena de luxe!
17:00:24 08-12-2023
Какая разница доллар подымится или опустила цены как росли тат и будут расти например яйца
10:14:32 12-12-2023
Бред собачий, доллар будет расти всегда,нам не угнаться за ним