Доллар упал ниже 90 рублей впервые с июля
Евро тем временем стоит на бирже почти 98 рублей
15 ноября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс доллара на Московской бирже утром 15 ноября опустился ниже 90 руб. впервые с 27 июля, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные площадки.
В нижней точке стоимость американской валюты достигала 89,9 руб.
Евро тем временем оценивается в 97,92 руб.
В октябре экономист Максим Чирков заявлял, что в перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже.
15:31:19 15-11-2023
Ну теперь когда доллар так рухну, можно смело сказать, стратегическое отступление рубля окончено. Скоро всё встанет на свои места и рубль станет основной валютой для международных расчетов.
16:22:37 15-11-2023
Гость (15:31:19 15-11-2023) Ну теперь когда доллар так рухну, можно смело сказать, страт... Не рухнул, а прогнулся. Он гуттаперчивый.
16:43:51 15-11-2023
Доллару скоро кирдык!
17:12:52 15-11-2023
Гость (16:43:51 15-11-2023) Доллару скоро кирдык!... ему кирдык ещё в 2014. Просто не все об этом знают
21:58:12 15-11-2023
Цены на все тоже будут падать? Или опять повысят из-за потерь курса?