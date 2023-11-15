Доллар упал ниже 90 рублей впервые с июля

Евро тем временем стоит на бирже почти 98 рублей

15 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже утром 15 ноября опустился ниже 90 руб. впервые с 27 июля, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные площадки.

В нижней точке стоимость американской валюты достигала 89,9 руб.

Евро тем временем оценивается в 97,92 руб.

В октябре экономист Максим Чирков заявлял, что в перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже.