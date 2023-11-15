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Доллар упал ниже 90 рублей впервые с июля

Евро тем временем стоит на бирже почти 98 рублей

15 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже утром 15 ноября опустился ниже 90 руб. впервые с 27 июля, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные площадки.

В нижней точке стоимость американской валюты достигала 89,9 руб.

Евро тем временем оценивается в 97,92 руб.

В октябре экономист Максим Чирков заявлял, что в перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже.

Экономика доллар курс валют

Комментарии 5

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Гость

15:31:19 15-11-2023

Ну теперь когда доллар так рухну, можно смело сказать, стратегическое отступление рубля окончено. Скоро всё встанет на свои места и рубль станет основной валютой для международных расчетов.

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Гость

16:22:37 15-11-2023

Гость (15:31:19 15-11-2023) Ну теперь когда доллар так рухну, можно смело сказать, страт... Не рухнул, а прогнулся. Он гуттаперчивый.

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Гость

16:43:51 15-11-2023

Доллару скоро кирдык!

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Гость

17:12:52 15-11-2023

Гость (16:43:51 15-11-2023) Доллару скоро кирдык!... ему кирдык ещё в 2014. Просто не все об этом знают

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Гость

21:58:12 15-11-2023

Цены на все тоже будут падать? Или опять повысят из-за потерь курса?

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