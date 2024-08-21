Самый большой парк Барнаула продолжает преображаться

21 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в августе 2024 года / Фото: amic.ru

В парке "Юбилейный" в Барнауле кипит работа: подрядчики, в рамках третьего этапа благоустройства, активно обустраивают новые зоны отдыха. Новые пешеходные дорожки и пространства здесь преображаются на глазах – рабочие укладывают прочное плиточное покрытие и устанавливают поребрики.

Будущий рай для любителей экстремальных видов спорта – памп-трек и скейт-парк – уже принимают очертания. Параллельно ведется монтаж освещения: прокладываются кабельные линии и устанавливаются опоры. Детские игровые и спортивные площадки также находятся в процессе обустройства.

Обойдутся все работы в этом году в 131,5 млн рублей. А завершить их планируют к середине осени.

Кроме этого, в парке появился домик для уток. Волонтёры очистили пруд от мусора и установили там утятник из паллет.

Напомним, благоустройство парка "Юбилейный" началось в 2022 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". За это время уже сделано многое: обустроены новые аллеи, входная группа, установлены лавочки и урны, отремонтировано освещение.