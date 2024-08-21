Дом для уток и места для спорта. Как в парке "Юбилейный" обустраивают новые площадки
Самый большой парк Барнаула продолжает преображаться
21 августа 2024, 06:15, ИА Амител
В парке "Юбилейный" в Барнауле кипит работа: подрядчики, в рамках третьего этапа благоустройства, активно обустраивают новые зоны отдыха. Новые пешеходные дорожки и пространства здесь преображаются на глазах – рабочие укладывают прочное плиточное покрытие и устанавливают поребрики.
Будущий рай для любителей экстремальных видов спорта – памп-трек и скейт-парк – уже принимают очертания. Параллельно ведется монтаж освещения: прокладываются кабельные линии и устанавливаются опоры. Детские игровые и спортивные площадки также находятся в процессе обустройства.
Обойдутся все работы в этом году в 131,5 млн рублей. А завершить их планируют к середине осени.
Кроме этого, в парке появился домик для уток. Волонтёры очистили пруд от мусора и установили там утятник из паллет.
Напомним, благоустройство парка "Юбилейный" началось в 2022 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". За это время уже сделано многое: обустроены новые аллеи, входная группа, установлены лавочки и урны, отремонтировано освещение.
08:16:30 21-08-2024
Это все прекрасно,конечно,только вопрос: Почему не поддерживают в порядке УЖЕ существующие дорожки и прочее? Вдоль улицы Гущина велодорожка заросла кустами и травой выше человеческого роста,дороги не видно! Внутри парка дорожки размытые,покрытие частично отсутствует, грязно... Центральная аллея да, поддерживается в чистоте,все,что дальше-нет.
09:06:59 21-08-2024
еще бы собачников с собаками запретили-вообще красота -пусть в городе срут, пусть хоть один оазис будет без г авна
11:48:46 21-08-2024
гость (09:06:59 21-08-2024) еще бы собачников с собаками запретили-вообще красота -пусть... Я в парке гуляю с собаками там,где люди просто не ходят (и не пойдут даже). Так вот, прежде чем я туда дохожу,то натыкаюсь постоянно на отходы жизнедеятельности людей в очень большом количестве. Эти места, помимо основного "мусора",так сказать, усыпаны всякими салфетками и прочим. Собаки после себя это не оставляют...И да, далеко ходить не надо-все прям параллельно улице Гущина, недалеко от входа в парк. Потому что там всегда ездят ученики с автошкол, а туалета рядом нет, потому что приезжают в поликлиннику на авто и часто ждут в машине, а туалета рядом нет... и кому-то проще в кусты,нежели в поликлиннику...Так что собаки-это мЕньшее зло в данном случае. Не верите-пройдите сами,гляньте, где второй вход в парк, с улицы Гущина, сразу немного вниз и направо, там даже полянка уже утоптанная, местный туалет,так сказать...
09:59:24 22-08-2024
гость (09:06:59 21-08-2024) еще бы собачников с собаками запретили-вообще красота -пусть... В юбилейном предусмотрено две площадки для собак, вначале и конце парка.
10:06:29 21-08-2024
еще бы собачников с собаками запретили-вообще красота -пусть в городе срут, пусть хоть один оазис будет без г авна----- в качестве эксперимента предлагаю убрать на всего недельку дворников. И тогда вы увидите воочию, кто срет у нас и в грроде, и в парках🤔
10:11:20 21-08-2024
Гость (10:06:29 21-08-2024) еще бы собачников с собаками запретили-вообще красота -пусть... собаководы? не верю!
16:43:24 21-08-2024
Гость (10:06:29 21-08-2024) еще бы собачников с собаками запретили-вообще красота -пусть... ну собачников и увидим
08:54:40 22-08-2024
был в Юбилейном в июле. Парк здорово изменился, если сравнивать с 2021 годом. Но...
Сейчас велосипедисты и самокатчики всех мастей отобрали себе центральную часть дорожек, выдавив пешеходов на мини-тротуары по краям. А вело-курьеры через Юбилейный сокращают себе путь.
А почему, собственно говоря? Парк, насколько я помню, заявляли удобным для всех.
Такое ощущение, что Юбилейный делают по подобию Изумрудного и с упором на велосипедистов.