Мэр Барнаула проверил работы в "Юбилейном" и посоветовал проводить больше мероприятий

Этим летом в парке "Юбилейный" в Барнауле проходит самый масштабный этап благоустройства

19 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в Барнауле / Фото: barnaul.org

Как идут работы по благоустройству парка "Юбилейный", проверил глава Барнаула Вячеслав Франк. Напомним, сейчас в парке продолжается третий этап благоустройства – и самый масштабный – в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Работы выполняет подрядная организация ООО "Рустрой". 18 июля Вячеслав Франк провел выездное совещание в "Юбилейном", в котором приняли участие руководители профильных комитетов и организаций.

Что будет сделано летом-2024 в парке "Юбилейный"?

В этом году в парке обустроят зоны для активного отдыха, построят детские игровые комплексы и спортивные площадки, сообщил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков. В частности, уже вскоре в парке появятся площадки для игры в теннис, волейбол, бадминтон, футбол. А также две площадки для выгула собак.

Продолжается благоустройство пешеходных дорожек. Высадят более 140 деревьев.

Все работы планируется завершить до середины октября.

Работы по благоустройству в парке "Юбилейный"/ фото: barnaul.org

А что уже сделали в парке?

К настоящему моменту в "Юбилейном" уже установили ограждения на площадках для выгула собак.

Идут работы по благоустройству пешеходных дорожек: подрядчик делает их основание, укладывают плиточное покрытие и поребрики.

Рабочие прокладывают кабель и устанавливают опоры наружного освещения.

"На прошлых двух этапах благоустройства в "Юбилейном" уже были сформированы и благоустроены основные пешеходные связи, в том числе центральная аллея. Установлены лавочки и урны, смонтировано наружное освещение и камеры видеонаблюдения, обустроены велосипедные и беговые дорожки протяженностью 3,6 км, велопарковки, модульный туалет, высажено более 750 деревьев и кустарников", – рассказал Петр Воронков. Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Парк действительно заметно преобразился, отметил глава города Вячеслав Франк и добавил, что последующие работы должны сделать его еще более комфортным и интересным. Он также напомнил, что в этом году в парке идет самый масштабный этап благоустройства, стоимость работ составляет более 129 млн рублей.

"Основное благоустройство направлено на строительство различных площадок для активного отдыха, в том числе детских и спортивных. В следующем году здесь также пройдут работы по благоустройству, но они будут менее масштабными и по большей части направлены на озеленение, а именно на посадку новых деревьев, кустарников, газонов", – подчеркнул Вячеслав Франк.

Что еще интересного будет в парке?

Глава Барнаула рекомендовал проводить в "Юбилейном" разные мероприятия, чтобы жителям было интересно приходить именно сюда.

Для этого парк необходимо интегрировать в культурные, спортивные и образовательные процессы, проходящие в городе, подчеркнул Франк.

Выездное совещание в парке "Юбилейный" / Фото: barnaul.org

Депутат Барнаульской городской Думы Азер Алиев сообщил, что жители города очень довольны тем, как преображается парк: "Барнаульцы, встречаясь с депутатами, часто благодарят представителей городской администрации и подрядной организации за то, что дали вторую жизнь этому замечательному месту. Уверен, что с каждым годом зеленых зон в нашем городе будет становиться все больше".

Всего в 2024 году на создание комфортных городских пространств по нацпроекту "Жилье и городская среда" выделено более 200 млн рублей. Это общая сумма из федерального, краевого и городского бюджетов. В частности, работы также ведутся в парке "Изумрудный" и в зеленой зоне, расположенной в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (бывший парк им. Ленина).