Мэр Барнаула проверил работы в "Юбилейном" и посоветовал проводить больше мероприятий
Этим летом в парке "Юбилейный" в Барнауле проходит самый масштабный этап благоустройства
19 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Как идут работы по благоустройству парка "Юбилейный", проверил глава Барнаула Вячеслав Франк. Напомним, сейчас в парке продолжается третий этап благоустройства – и самый масштабный – в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Работы выполняет подрядная организация ООО "Рустрой". 18 июля Вячеслав Франк провел выездное совещание в "Юбилейном", в котором приняли участие руководители профильных комитетов и организаций.
Что будет сделано летом-2024 в парке "Юбилейный"?
В этом году в парке обустроят зоны для активного отдыха, построят детские игровые комплексы и спортивные площадки, сообщил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков. В частности, уже вскоре в парке появятся площадки для игры в теннис, волейбол, бадминтон, футбол. А также две площадки для выгула собак.
Продолжается благоустройство пешеходных дорожек. Высадят более 140 деревьев.
Все работы планируется завершить до середины октября.
А что уже сделали в парке?
К настоящему моменту в "Юбилейном" уже установили ограждения на площадках для выгула собак.
Идут работы по благоустройству пешеходных дорожек: подрядчик делает их основание, укладывают плиточное покрытие и поребрики.
Рабочие прокладывают кабель и устанавливают опоры наружного освещения.
"На прошлых двух этапах благоустройства в "Юбилейном" уже были сформированы и благоустроены основные пешеходные связи, в том числе центральная аллея. Установлены лавочки и урны, смонтировано наружное освещение и камеры видеонаблюдения, обустроены велосипедные и беговые дорожки протяженностью 3,6 км, велопарковки, модульный туалет, высажено более 750 деревьев и кустарников", – рассказал Петр Воронков.
Парк действительно заметно преобразился, отметил глава города Вячеслав Франк и добавил, что последующие работы должны сделать его еще более комфортным и интересным. Он также напомнил, что в этом году в парке идет самый масштабный этап благоустройства, стоимость работ составляет более 129 млн рублей.
"Основное благоустройство направлено на строительство различных площадок для активного отдыха, в том числе детских и спортивных. В следующем году здесь также пройдут работы по благоустройству, но они будут менее масштабными и по большей части направлены на озеленение, а именно на посадку новых деревьев, кустарников, газонов", – подчеркнул Вячеслав Франк.
Что еще интересного будет в парке?
Глава Барнаула рекомендовал проводить в "Юбилейном" разные мероприятия, чтобы жителям было интересно приходить именно сюда.
Для этого парк необходимо интегрировать в культурные, спортивные и образовательные процессы, проходящие в городе, подчеркнул Франк.
Депутат Барнаульской городской Думы Азер Алиев сообщил, что жители города очень довольны тем, как преображается парк: "Барнаульцы, встречаясь с депутатами, часто благодарят представителей городской администрации и подрядной организации за то, что дали вторую жизнь этому замечательному месту. Уверен, что с каждым годом зеленых зон в нашем городе будет становиться все больше".
Всего в 2024 году на создание комфортных городских пространств по нацпроекту "Жилье и городская среда" выделено более 200 млн рублей. Это общая сумма из федерального, краевого и городского бюджетов. В частности, работы также ведутся в парке "Изумрудный" и в зеленой зоне, расположенной в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (бывший парк им. Ленина).
14:12:45 19-07-2024
Что там с клещами и комарами?
14:33:19 19-07-2024
Наконец-то взялись за Юбилейный, сколько лет стоял неприкаянный..
14:59:42 19-07-2024
хм (14:33:19 19-07-2024) Наконец-то взялись за Юбилейный, сколько лет стоял неприкаян... В 70е годы прошлого столетия там был открытый бассейн
16:56:17 19-07-2024
Пожалуйста, проводите больше мероприятий.. Хоть Изумрудный разгрузить, а то парк уже безобразно грязный стал
20:49:03 19-07-2024
Город безобразно грязный. А вы о парке.
20:50:54 19-07-2024
Город безобразно грязный. А вы о парке.
20:59:06 19-07-2024
Не проводить совещание по районам. Рассматривать вопросы благоустройства?
12:32:32 20-07-2024
А вход со стороны Чеглецова как и само Чеглецова будут благоустраивать по программе "Жулье и городская среда"? А то пока в парк зайдешь, грязь ошметками отлетает.
18:16:05 21-07-2024
Звуки скрипа - так можно сказать о развитии парка. Кто-то ждал десятки лет старта "реновации" парка. Теперь это растянется на 5 лет. Уверен(а), иностранные специалисты справились бы быстрее. В парке не хватает закусочных и кофеен, не хватает скейт-площадок, подвесных мостов, экотроп, скамеек, очень многого не хватает. Посмотрите как в Москве парки выглядят и скопируйте в миниатюре.