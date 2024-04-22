И тебя достроят. Будет ли вторая жизнь у барнаульских долгостроев?

Рассказываем, какие многоэтажки так и останутся незаконченными проектами, а у каких сменился владелец и наметился срок сдачи

22 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

ЖК "Мандарин" / Фото предоставлено застройщиком

Долевое строительство остается одним из самых доступных способов купить квартиру. За прошлый год число таких договоров между гражданами и застройщиками выросло на 43,5% по сравнению с 2022 годом и составило свыше 1 млн экземпляров по всей России. Но не всегда удается получить заветные ключи от квартиры вовремя, иногда это может затянуться на десятилетия. Какие дома в Барнауле пока так и остаются долгостроями, а какие получили вторую жизнь и активно возводятся – выясняла редакция amic.ru.

О проблемах

Число долгостроев в России остается стабильным – из года в год оно варьируется от 800 до 900 зданий, по данным Единого ресурса застройщиков. Причины приостановки строительства разные: это и банкротство исполнителя, и удорожание стройматериалов, и сложности с оформлением разрешения на возведение зданий, и проблемы на этапе котлована.

Например, в Барнауле в конце 2023 года стало известно, что многоэтажный дом на ул. Советской Армии, 83, необходимо заморозить как минимум на год. Дело в том, что подрядчик должен оценить текущее состояние фундамента из-за длительного простоя стройки и устранить все дефекты, которые могут быть обнаружены. На все это закладывается год, а еще потребуется минимум 3 млн рублей на работы. Точные сроки возобновления строительства не называют.

А всего в краевой столице сейчас 750 тыс. кв. м незавершенного строительства. Это те многоквартирники, на возведение которых было получено разрешение, но работы так и не были завершены в срок.

Меняют назначение

Но не всем долгостроям суждено простаивать. Многие объекты привлекают своим месторасположением и территорией, поэтому их продолжают выкупать и либо достраивать, либо реконструировать под другие нужды. Так, например, завершат строительство здания на Пролетарской, 98. Его начали возводить в далеком 2008 году, но так и оставили незаконченным. На объекте есть кирпичная трехэтажная коробка, на нее поставят еще один этаж, и здание станет административным.

Еще один долгострой, у которого будет вторая жизнь, – четырехэтажка на Взлетной, 55. Ранее там планировали построить автоцентр, теперь же это будет здание под офисные помещения.

Достроят другие

Есть и другие способы решения вопроса. Например, два объекта крупного барнаульского застройщика Евгения Клейнатовского ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской и ЖК "Полярная звезда" на Папанинцев будут достраивать за счет государства. Судьба объекта компании "ПР-Холдинг" – жилого дома на улице Партизанской, 76, – пока неясна. Его строят с 2015 года. Дольщикам назвали новую дату ввода – конец 2024 года, но действительно ли они получат заветные ключи – вопрос, ведь сдачу объекта переносят с 2017-го.

Жилищный комплекс "Мандарин" на Смирнова, 94а, тоже ждала плачевная судьба, а его будущие жильцы могли остаться обманутыми дольщиками. История у дома многострадальная. Строить его начали еще в 2018 году, но заморозили процесс на этапе котлована. На тот момент у застройщика было много долгов, из-за этого судебные приставы не позволяли ему продолжать заключать договоры с большинством дольщиков, а без них у подрядчика не было средств на строительство. Изначально дом планировали построить четырехэтажным, но в 2018 году городские власти одобрили новый генплан, и на территории стало можно строить высотки.

В 2022 году у компании ООО "Западное", которая и начинала возводить комплекс, сменился застройщик. Им стал Юрий Погуляев. Он покрыл все долги предыдущего владельца, что позволило возобновить стройку. В октябре того же года ООО "Западное" наконец-то получило на это разрешение.

По информации девелопера, на придомовой территории построят спортивную и детскую площадки, обустроят территорию и парковочные места. На сегодняшний день стройка идет с опережением сроков, возводится уже последний этаж. План сдачи назначен на конец июня 2027 года. А если ресурсоснабжающие компании проведут подключение вовремя, то дом сдадут раньше.

В итоге ЖК "Мандарин" пробыл долгостроем в общей сложности почти пять лет. За это время купленные квартиры выставлялись дольщиками на продажу, некоторые же предпочли дождаться разрешения ситуации. Теперь же жилфонд распродан на 95%, отмечают в компании-застройщике.