Дом, гараж и автомобиль пострадали во время пожара в алтайском райцентре

Огонь тушили 11 специалистов

17 мая 2025, 08:40, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В райцентре Павловского района Алтайского края от огня пострадал частный дом, гараж и автомобиль, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился 16 мая. В тушении участвовали 11 специалистов и четыре автоцистерны. В сильном задымлении работало звено газодымозащитников.

Возгорание потушили на площади около 60 кв. м. Пострадавших нет.

"Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

Всего за 16 мая в Алтайском крае потушили 24 пожара, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.