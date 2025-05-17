Дом, гараж и автомобиль пострадали во время пожара в алтайском райцентре
Огонь тушили 11 специалистов
17 мая 2025, 08:40, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В райцентре Павловского района Алтайского края от огня пострадал частный дом, гараж и автомобиль, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился 16 мая. В тушении участвовали 11 специалистов и четыре автоцистерны. В сильном задымлении работало звено газодымозащитников.
Возгорание потушили на площади около 60 кв. м. Пострадавших нет.
"Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.
Всего за 16 мая в Алтайском крае потушили 24 пожара, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.
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