Пожар в частном доме потушили на улице Пушкина в Барнауле

Жилище горело открытым огнем

15 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Пожар в частном жилом доме потушили на улице Пушкина в Барнауле вечером 14 мая, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия пожарных жилище горело открытым огнем, создавалась угроза его распространения.

На месте работали 12 специалистов на трех единицах техники. Площадь возгорания составила около 30 "квадратов". Пламя повредило кровлю, перекрытия, веранду и стены.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – уточнили в ведомстве.

Всего за сутки 14 мая в регионе потушили 15 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.

С 11 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать сухую растительность и горючие отходы на всех категориях земель.