Дом культуры в Первомайском районе открыли после ремонта за 11 млн рублей

Там обновили вход, зал, систему отопления и другие коммуникации

25 октября 2023, 15:00, ИА Амител

ДК в Первомайском районе / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

24 октября после ремонта в рамках партийного проекта "Культура малой Родины" в Первомайском районе открыли Бобровский Дом культуры. На работы потратили 11,6 млн рублей.

Из них 5,1 млн ДК получил из федерального бюджета. На эти деньги отремонтировали зрительный зал на 400 мест, фойе, заменили входную группу, коммуникации, рассказала глава района Юлия Фролова. Еще 1 млн рублей выдел краевой бюджет, деньги пошли на закупку новых кресел для зрителей. А район вложил в общее дело 5,5 млн рублей, на которые построили котельную для учреждения культуры, модернизировали систему отопления и сшили новый занавес для сцены.

"Дом культуры всегда жил активной жизнью. И органы власти, и непосредственно работники ДК всегда заботились о своем очаге культуры, но хотелось сделать главное: отремонтировать сердце ДК – сцену. Поэтому ДК принял участие в партийном проекте "Культура малой родины" и в числе других претендентов победил", – отметил секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, принимавший участие в открытии ДК.

Вместе с ним обновленное учреждение культуры посетила заместитель секретаря, председатель комитета краевого парламента по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко. А накануне открытия здесь побывала сенатор, замсекретаря реготделения "Единой России" Наталья Кувшинова. Она встретилась с коллективом ДК, главой района и высоко оценила результаты проделанной работы.

"С 2017 года по партпроекту "Культура малой родины" в крае отремонтировано больше 60 сельских ДК. Это важная часть Народной программы "Единой России". В этом году благодаря востребованности среди людей проект получил финансовую поддержку региональных властей. Свои средства начали вкладывать районы. И мы готовы поддерживать заявки муниципалитетов, чтобы край продолжил участие в партийном проекте и получал федеральное финансирование", – сказала Наталья Кувшинова.

В Доме культуры действуют 19 клубных формирований. А настоящая гордость учреждения – народный вокальный ансамбль песни "Веселая горница".

В учреждении планируют отремонтировать второй этаж, кровлю и фасад, поделилась заведующая ДК Кристина Деген.