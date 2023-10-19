"Единая Россия" подготовила предложения в проект алтайского бюджета на 2024 год

В партии призвали не забывать о важных направлениях поддержки

19 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Рассмотрение проекта бюджета в АКЗС / Фото: пресс-служба "Единой России"

Муниципалитетам надо выделить дополнительные средства, педагогов, медиков и работников культуры необходимо активнее поддержать и, конечно, нельзя забывать о СВО. Депутаты "Единой России" сформировали список предложений к проекту бюджета края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Консультации по документу прошли 17 октября в Заксобрании.

"Бюджет страны на будущий год принимается в непростых условиях, поэтому все мы готовы к вынужденным корректировкам по некоторым из направлений, но важно не забывать о главных, ключевых задачах, которые перед нами стоят", – сказал руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб.

В партии настаивают на выполнении всех социальных обязательств, повышении заработной платы работников бюджетной сферы, а также поддержке здравоохранения, образования и культуры. В частности, фракция предлагает предусмотреть в бюджете средства на строительство жилья для педагогов и медиков.

Необходимо выделить дополнительные средства и на увеличение поддержки местных бюджетов, а также финансирование по проекту поддержки местных инициатив.

"Проект поддержки местных инициатив – это реально работающая программа. В районах активно используют возможности ППМИ, оперативно решая актуальные вопросы местного значения. Считаем, что важно поддержать и развивать это направление", – сказал вице-спикер АКЗС, заместитель руководителя фракции Денис Голобородько.

Одним из важных приоритетов "Единой России" в бюджете является поддержка алтайских бойцов в зоне СВО. Фракция предлагает дополнительно профинансировать закупки по этому направлению.

Особое внимание, как и прежде, инфраструктурным проектам в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" и поддержке муниципалитетов в части покупки контейнеров и обустройства мусорных площадок.

Также партия предлагает предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование в размере 150 млн рублей на государственную поддержку инвестиционной деятельность в Алтайском крае и выделить около 300 млн рублей на развитие агропромышленного комплекса, в том числе на техническое перевооружение наших аграриев, инновационное развитие АПК.

Минфин принял в работу все предложения фракции.

Напомним, в первом чтении краевой бюджет рассмотрят на сессии АКЗС 26 октября.