Дом на Алтае, где снимали "Бешенство", продают ради нового кинотеатра в Белокурихе

Владелец Александр Зотин хочет выручить за избушку 20 миллионов рублей

21 февраля 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Бешенство"

Деньги с продажи деревянного домика в Республике Алтай, в котором проходили съёмки триллера "Бешенство" Дмитрия Дьяченко, планируют потратить на строительство нового кинотеатра в Белокурихе. За деревянную избу, где снимали последнюю треть фильма, её владелец планирует выручить около 20 миллионов рублей. Об этом amic.ru сообщил Александр Зотин, который продаёт домик.

"Я два месяца обслуживал эту съёмочную площадку и видел уровень сценарного материала, актёрских работ. "Бешенство" затмит все фильмы Дмитрия Дьяченко. Поэтому и объявление я выложил, не дожидаясь премьеры. Уверен, покупатель найдётся", – пояснил Александр Зотин.

Отметим, что сейчас в Белокурихе нет ни одного кинотеатра. И в случае продажи домика все деньги пойдут на строительство зала.

Фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко "Бешенство" выйдет в российский прокат 23 февраля. Главные роли в ленте исполнили Алексей Серебряков, Всеволод Володин и Евгений Ткачук.

Основой для сюжета фильма послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году. Съёмки ленты прошли в Республике Алтай и на Камчатке.

Режиссёр Дмитрий Дьяченко известен своей трилогией "Последний богатырь". Его последний фильм "Чебурашка" стал сенсацией в российском прокате, собрав более 6 миллиардов рублей.