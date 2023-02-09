Дом, обрушившийся из-за взрыва газа в Новосибирске, восстанавливать не будут

Людей оперативно расселят по другим многоэтажкам

09 февраля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

Власти Новосибирска не будут восстанавливать дом на улице Линейной в Новосибирске, пострадавший от взрыва газа. Об этом рассказал глава региона Андрей Травников в своём телеграм-канале.

"Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Жители дома на Линейной, 39, в оперативном порядке будут расселены", – написал Травников.

Деньги на расселение людей возьмут из резервного фонда.

Отметим, что после взрыва для жителей дома организовали пункт временного размещения. Сейчас он переехал на адрес Дуси Ковальчук, 16. Сюда люди могут приносить необходимые вещи и еду.