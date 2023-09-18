Проект здания презентовали на градсовете в январе 2023 года

18 сентября 2023, 09:27, ИА Амител

ЖК на ул. Чкалова, 58 / Фото: "Архи Групп"

В центре Барнаула скоро приступят к строительству семиэтажного ЖК. На днях стало известно, что проект дома прошел экспертизу, которая выдала положительное заключение. Теперь, чтобы начать работы на площадке, девелопер должен получить в администрации города разрешение на строительство.

Земельный участок, на котором возведут дом, – 37 соток. Площадка состоит из двух участков (один имеет адрес: ул. Чкалова, 56, другой – ул. Чкалова, 58). Собственниками обеих территорий является руководитель компании "Строительная перспектива" Андрей Комяков.

Одна из особенностей площадки в том, что она расположена рядом с памятником культуры, у которого есть охранная зона. Именно поэтому здесь возможно строительство ЖК не выше семи этажей.

Интересно, что на градсовете в январе 2023 года, где был представлен проект здания, архитекторы презентовали три варианта ЖК: в четыре, пять и семь этажей. Комиссия рекомендовала застройщику реализовать наиболее высокий проект. Однако какой в итоге выбрал застройщик, пока неизвестно.

Сам дом спроектирован буквой "Г", он имеет две блок-секции. В семиэтажном варианте ЖК предусмотрено 78 квартир. Максимальная площадь помещений – 137 квадратных метров.

ЖК на ул. Чкалова, 58 / Фото: "Архи Групп"

Кровля дома будет эксплуатируемой: на ней предполагается оборудовать игровые площадки и площадки отдыха. Двор ЖК поднят на 1,2 метра, под ним запроектирован двухэтажный подземный гараж на 77 автомобилей. Фасады здания решены в классическом стиле.