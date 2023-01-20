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ЖК с подземной парковкой и "двором" на крыше построят за медуниверситетом в Барнауле

Здание возведут на участке, который дорого разыграли на торгах осенью 2022 года

20 января 2023, 06:16, ИА Амител

ЖК на ул. Чкалова, 58 / Фото: "Архи Групп"

Многоквартирный дом в классическом стиле из красного кирпича возведут на ул. Чкалова, 58. Проект здания презентовали на градсовете 19 января. Работать на участке будет компания "Строительная перспектива", которая в сентябре 2022 года купила площадку с торгов за 12,2 млн рублей. В спроектированном ЖК – небольшое число крупногабаритных квартир, подземный паркинг и эксплуатируемая кровля. Правда, с этажностью дома инвестор пока не определился и разработал сразу три варианта здания.

Современная классика

Земельный участок, где запроектирован дом, расположен на перекрёстке ул. Максима Горького и Чкалова и имеет неправильную форму. Рядом с площадкой (на ул. Чкалова, 52) находится памятник архитектуры – деревянный дом, построенный в 1899 году. Из-за охранных зон этого здания застройщик не может возвести на участке здание выше 19 метров – это около пяти этажей.

Присутствующий на заседании руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков пояснил: компания уже передала в Алтайохранкультуру документы на сокращение площади защитных зон памятника.

Если изменения согласуют, то застройщик возведёт дом в семь этажей, если нет – на участке появится здание высотой пять уровней.

Семиэтажный ЖК, разработанный компанией "Архи-Групп2, состоит из двух блок-секций. Первый этаж отдан под помещения общественного назначения, входы организованы с ул. Чкалова, ул. Горького и со стороны внутриквартального проезда. Дом рассчитан на 78 квартир площадью от 41,5 до 137 квадратных метров.

ЖК на ул. Чкалова, 58 / Фото: "Архи Групп"

Кровля дома будет эксплуатируемой: на ней предполагается оборудовать игровые площадки и площадки отдыха. Двор ЖК поднят на 1,2 метра, под ним запроектирован двухэтажный подземный гараж на 77 автомобилей. Фасады здания решены в классическом стиле.

"В отделке фасадов используется красный керамический кирпич и фасадная штукатурка в бежево-кремовых тонах. На французских балконах и в ограждении двора используются металлическая решётка с одинаковым рисунком. На дворовом фасаде здания предусмотрены места установки кондиционерных блоков для всех квартир дома, для этого в стенах предусмотрены отверстия для прокладки коммуникаций", – отметил докладчик, архитектор "Архи-Групп" Кирилл Храбрых.

Также проектировщики разработали варианты ЖК в пять жилых этажей, рассчитанного на 65 квартир и 77 парковочных мест в паркинге. Третье предложение – это четырёхэтажный дом с техэтажом на 52 квартиры и 77 машино-мест.

"Достойные варианты"

Члены градсовета практически не нашли у проекта недостатков. Руководитель компании "Алгоритм" Ксения Белоусова рекомендовала проектировщикам уточнить нормативы по количеству парковочных мест для семиэтажного дома (по её расчетам, 77 мест недостаточно) и расстоянию от дворовых площадок до окон дома.  

Варианты ЖК на ул. Чкалова, 58 / Фото: "Архи Групп"

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко предложил сделать въезд на участок с ул. Чкалова более широким: в две полосы. По его мнению, проект выполнен хорошо, он вписывается в окружающую архитектуру.

"Мне нравится более высокий объём. Крупномасштабное членение фасадов подразумевает значительную высоту объекта. В малоэтажном здании это решение не очень хорошо смотрится", – сказал он.

Поддержала проект и Ксения Белоусова:

"Для этой части города яркие решения фасадов. Проект можно принять. Все варианты достойны, но высокий дом является более гармоничным".

Большинство членов комиссии согласились, что высотный дом более перспективен для участка, и одобрили проект.

  

 

 

Комментарии 10

  • Хотелось бы у градсовета и Комитета по строительству г.Барнаула узнать точное количество "дворов на крыше", которое они согласовали и реально существующих? Это совершенная профонация, направленная прикрыть нарушения, связанные с отсутствием необходимой площади земельного участка под будущее строительство. Может прокуратура города прекратит этот фарс?
    20 января, Гость   Ответить
  • по Чкалова в итоге и одна машина не проедет. с двух сторон будет парковка. Как пример Интернациональная. От Комсомольского до Некрасова.
    20 января, Гость   Ответить
  • Вот так сначала сокращают охранные зоны, а потом и вовсе памятник идет под топор. Или сгорит,или рухнет от последствий слишком близко идущих строительных работ. И высокий новодел будет доминировать над окружающей исторической застройкой и подавлять ее. И всем плевать - главное, фасад яркий!
    20 января, Гость   Ответить
  • А почему не месте детского сада, не построить детский сад?!
    20 января, Гость   Ответить
  • детского сада, не построить - А это как у садоводов, нужно на грядке чередовать бобовые и корнеплоды)))
    20 января, Гость   Ответить
  • А почему градостроители не хотят учитывать трафик? На Горького между Чкалова и Кирова на одной полосе паркуются автомобили, остаётся свободной одна полоса, по которой машины проезжают в обе стороны. Поворачивая с Чкалова на Горького со стороны Ленина плохо просматривается встречная машина. Если построят многоквартирный дом, увеличится количество машин, проезжающих по прилегающим дорогам. Учитывая, что вокруг 3 ВУЗа, офисное здание на Кирова, 51а, станция скорой мед. помощи, по ул. Кирова, Горького и Чкалова сложно и так проезжать. Давно назрела необходимость в муниципальных парковках, особенно в центре города. А наши власти почему-то соглашаются на свечки с красивыми фасадами, скверами. Возле мед университета нет парковки,зато красивый студенческий сквер , хотя рядом на Ленина студенческий бульвар. Есть платная поликлиника мед университета, а свой двор мед. универ закрыл со всех сторон, в итоге посетители поликлиники проезжают через тротуар в арку, паркуются в прилегающих дворах, жители ни только не могут проехать к своим дворам, бывает сложно подойти к под"езду, т.к. припаркованы машины. Почему ГАИ, отдел по устройству дорожного хозяйства города не поднимают эту тему?
    20 января, Гость   Ответить
  • Большинство членов комиссии согласились, что высотный дом более перспективен для участка, и одобрили проект))) Напротив памятник архитектуры в 2 этажа. Сомнительно, что семиэтажка будет смотреться гармонично. Почему нужно менять параметры охранной зоны забыли написать, что изменилось-то?
    20 января, Гость   Ответить
  • Двор до поликлиники перекрыли жильцы дома.
    20 января, Гость   Ответить
  • А кому это нужно,чтобы был дом пяти или шести этажный?Надоели свечки без уникальной архитектуры.У кого большой карман,тот и правит.Барнаул скоро станет одним из китайских городов,дом есть,а жителей нет.Вчера наблюдали такую картину: мусоропогрузчик приехал,а проехать не мог во двор,т.к. проезд был занят машинами,приехавшими в храм.Архитектор Боженко раньше хоть имел свое видение,а сейчас почему то поддерживает провальный проект.Просто обидно за край.
    20 января, Гость   Ответить
  • Скажу грубо, но думаю, справедливо - центр засрали! Еще и дорог нет. Ведь все поперечные улицы центра, начиная с Партизанской, выполняющей роль магистральной, остались такими же по ширине, как были тогда, когда ездили брички среди частных домов. Единственно, только по мере снома частного сектора и многоэтажного строительства, даже этих улиц становится меньше и меньше. О транспортной инфраструктуре города никто не думает, лишь бы домов побольше навтыкать, в которых часть квартир будет пустовать - одни вкладывают деньги в квартиры, которых у них и без того избыток, другие не могут купить даже единственное жилье из-за неподъемных цен для нашего края, по зарплате находящегося на одном из последних мест в России.
    21 января, Гость   Ответить
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