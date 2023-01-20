Здание возведут на участке, который дорого разыграли на торгах осенью 2022 года

20 января 2023, 06:16, ИА Амител



























ЖК на ул. Чкалова, 58 / Фото: "Архи Групп"

Многоквартирный дом в классическом стиле из красного кирпича возведут на ул. Чкалова, 58. Проект здания презентовали на градсовете 19 января. Работать на участке будет компания "Строительная перспектива", которая в сентябре 2022 года купила площадку с торгов за 12,2 млн рублей. В спроектированном ЖК – небольшое число крупногабаритных квартир, подземный паркинг и эксплуатируемая кровля. Правда, с этажностью дома инвестор пока не определился и разработал сразу три варианта здания.

Современная классика

Земельный участок, где запроектирован дом, расположен на перекрёстке ул. Максима Горького и Чкалова и имеет неправильную форму. Рядом с площадкой (на ул. Чкалова, 52) находится памятник архитектуры – деревянный дом, построенный в 1899 году. Из-за охранных зон этого здания застройщик не может возвести на участке здание выше 19 метров – это около пяти этажей.

Присутствующий на заседании руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков пояснил: компания уже передала в Алтайохранкультуру документы на сокращение площади защитных зон памятника.

Если изменения согласуют, то застройщик возведёт дом в семь этажей, если нет – на участке появится здание высотой пять уровней.

Семиэтажный ЖК, разработанный компанией "Архи-Групп2, состоит из двух блок-секций. Первый этаж отдан под помещения общественного назначения, входы организованы с ул. Чкалова, ул. Горького и со стороны внутриквартального проезда. Дом рассчитан на 78 квартир площадью от 41,5 до 137 квадратных метров.

ЖК на ул. Чкалова, 58 / Фото: "Архи Групп"

Кровля дома будет эксплуатируемой: на ней предполагается оборудовать игровые площадки и площадки отдыха. Двор ЖК поднят на 1,2 метра, под ним запроектирован двухэтажный подземный гараж на 77 автомобилей. Фасады здания решены в классическом стиле.

"В отделке фасадов используется красный керамический кирпич и фасадная штукатурка в бежево-кремовых тонах. На французских балконах и в ограждении двора используются металлическая решётка с одинаковым рисунком. На дворовом фасаде здания предусмотрены места установки кондиционерных блоков для всех квартир дома, для этого в стенах предусмотрены отверстия для прокладки коммуникаций", – отметил докладчик, архитектор "Архи-Групп" Кирилл Храбрых.

Также проектировщики разработали варианты ЖК в пять жилых этажей, рассчитанного на 65 квартир и 77 парковочных мест в паркинге. Третье предложение – это четырёхэтажный дом с техэтажом на 52 квартиры и 77 машино-мест.

"Достойные варианты"

Члены градсовета практически не нашли у проекта недостатков. Руководитель компании "Алгоритм" Ксения Белоусова рекомендовала проектировщикам уточнить нормативы по количеству парковочных мест для семиэтажного дома (по её расчетам, 77 мест недостаточно) и расстоянию от дворовых площадок до окон дома.



















Варианты ЖК на ул. Чкалова, 58 / Фото: "Архи Групп"

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко предложил сделать въезд на участок с ул. Чкалова более широким: в две полосы. По его мнению, проект выполнен хорошо, он вписывается в окружающую архитектуру.

"Мне нравится более высокий объём. Крупномасштабное членение фасадов подразумевает значительную высоту объекта. В малоэтажном здании это решение не очень хорошо смотрится", – сказал он.

Поддержала проект и Ксения Белоусова:

"Для этой части города яркие решения фасадов. Проект можно принять. Все варианты достойны, но высокий дом является более гармоничным".

Большинство членов комиссии согласились, что высотный дом более перспективен для участка, и одобрили проект.