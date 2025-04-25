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Дом с призраками сносят на Сибирском проспекте в Барнауле. Фото

Здание было признано аварийным после обрушения чердака

25 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Снос дома на Сибирском проспекте, 36 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Сибирском проспекте, 36 (это в самом начале улицы Молодежной) сносят дом, который стал аварийным после обрушения чердачного перекрытия в феврале этого года. После обследования строения специалисты пришли к выводу, что ремонтировать долгожителя нецелесообразно и вынесли вердикт: снести.

Казалось бы, ветхое здание 1964 года постройки, но, как выяснилось, у этого места куда более глубокая и загадочная история. По мнению историков, дому может быть более ста лет, а его прошлое связано с тюремным комплексом царской эпохи и даже, по слухам, с паранормальными явлениями.

Барнаул аварийное жильё

Комментарии 14

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.......

07:36:26 25-04-2025

Паранормальные явления там присутствуют-это неоспоримо. И кудаж они теперь? По округе расползутся...

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Гость

10:59:18 25-04-2025

....... (07:36:26 25-04-2025) Паранормальные явления там присутствуют-это неоспоримо. И ку... Переселятся в свечку) которая как обычно появится на месте аварийного ветхого жилья

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Гость

11:09:44 25-04-2025

Гость (10:59:18 25-04-2025) Переселятся в свечку) которая как обычно появится на месте а... В подвал и вентиляцию. Будут напевать по ночам. Главное свои, местные.

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Гость

11:35:56 25-04-2025

Гость (10:59:18 25-04-2025) Переселятся в свечку) которая как обычно появится на месте а... Там расстояние до строящегося дома 10 м. Высотку точно там не посадишь

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Гость

07:48:15 25-04-2025

Кто застройщик строящегося рядом дома? Кто выгодоприобретатель сноса? Слишком уж быстро дом, который не был включен в список аварийных, приговорили и снесли.

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Гость

10:16:37 25-04-2025

Гость (07:48:15 25-04-2025) Кто застройщик строящегося рядом дома? Кто выгодоприобретате... Ну да. Крыша провалилась, а дом не авариный. Нужно было под офисы оставить?

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Гость

10:57:11 25-04-2025

Гость (10:16:37 25-04-2025) Ну да. Крыша провалилась, а дом не авариный. Нужно было под ... Решать вопросы сноса старого жилья надо. Но это очень болезненно для бывших владельцев. Повсеместно нарушаются их права. Вы готовы получить, например, по 90 тысяч за квадрат? И это еще не худший вариант. Знаю что люди в 2024 году в других сносимых домах и по 60 тысяч получали. И это колоссальная проблема для многих. Они сильно теряют в квадратах, а кто-то и вообще ничего путного купить не в состоянии.

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Элен без ребят

08:22:52 25-04-2025

и где теперь все эти призраки будут жить, когда вокруг все кресты носят, святой водой жилища окропили и вербу поставили, м?

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Гость

10:53:46 25-04-2025

Элен без ребят (08:22:52 25-04-2025) и где теперь все эти призраки будут жить, когда вокруг все к... Потревоженные духи и призраки теперь переедут в новостройку

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Гость

08:47:45 25-04-2025

Тема не раскрыта. Считают дом старше. Почему? Что позволяет заподозрить такое?. По слухам там призраки. Кто так говорил? Откуда слухи?

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Гость

11:42:29 25-04-2025

Гость (08:47:45 25-04-2025) Тема не раскрыта. Считают дом старше. Почему? Что позволяет ... Почитайте: "https://www.amic.ru/news/tyurma-s-prizrakami-chto-izvestno-o-zagadochnom-dome-v-barnaule-gde-obrushilsya-cherdak-557813"

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Oldpunker

10:09:11 25-04-2025

В "2ГИС" написано "Здание администрации тюрьмы ХlХ века.

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Хитрилко

10:18:36 25-04-2025

А хорошо это "выгодоприобретатель" придумал с чердаком. Подпилил и сразу под снос образовалась земля!

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Гость

04:31:23 15-05-2025

Хитрилко (10:18:36 25-04-2025) А хорошо это "выгодоприобретатель" придумал с чердаком. Подп... Ага как с Первомайским!

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