Дом с призраками сносят на Сибирском проспекте в Барнауле. Фото

Здание было признано аварийным после обрушения чердака

25 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Снос дома на Сибирском проспекте, 36 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Сибирском проспекте, 36 (это в самом начале улицы Молодежной) сносят дом, который стал аварийным после обрушения чердачного перекрытия в феврале этого года. После обследования строения специалисты пришли к выводу, что ремонтировать долгожителя нецелесообразно и вынесли вердикт: снести.

Казалось бы, ветхое здание 1964 года постройки, но, как выяснилось, у этого места куда более глубокая и загадочная история. По мнению историков, дому может быть более ста лет, а его прошлое связано с тюремным комплексом царской эпохи и даже, по слухам, с паранормальными явлениями.