Дом с призраками сносят на Сибирском проспекте в Барнауле. Фото
Здание было признано аварийным после обрушения чердака
25 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
Снос дома на Сибирском проспекте, 36 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На Сибирском проспекте, 36 (это в самом начале улицы Молодежной) сносят дом, который стал аварийным после обрушения чердачного перекрытия в феврале этого года. После обследования строения специалисты пришли к выводу, что ремонтировать долгожителя нецелесообразно и вынесли вердикт: снести.
Казалось бы, ветхое здание 1964 года постройки, но, как выяснилось, у этого места куда более глубокая и загадочная история. По мнению историков, дому может быть более ста лет, а его прошлое связано с тюремным комплексом царской эпохи и даже, по слухам, с паранормальными явлениями.
07:36:26 25-04-2025
Паранормальные явления там присутствуют-это неоспоримо. И кудаж они теперь? По округе расползутся...
10:59:18 25-04-2025
....... (07:36:26 25-04-2025) Паранормальные явления там присутствуют-это неоспоримо. И ку... Переселятся в свечку) которая как обычно появится на месте аварийного ветхого жилья
11:09:44 25-04-2025
Гость (10:59:18 25-04-2025) Переселятся в свечку) которая как обычно появится на месте а... В подвал и вентиляцию. Будут напевать по ночам. Главное свои, местные.
11:35:56 25-04-2025
Гость (10:59:18 25-04-2025) Переселятся в свечку) которая как обычно появится на месте а... Там расстояние до строящегося дома 10 м. Высотку точно там не посадишь
07:48:15 25-04-2025
Кто застройщик строящегося рядом дома? Кто выгодоприобретатель сноса? Слишком уж быстро дом, который не был включен в список аварийных, приговорили и снесли.
10:16:37 25-04-2025
Гость (07:48:15 25-04-2025) Кто застройщик строящегося рядом дома? Кто выгодоприобретате... Ну да. Крыша провалилась, а дом не авариный. Нужно было под офисы оставить?
10:57:11 25-04-2025
Гость (10:16:37 25-04-2025) Ну да. Крыша провалилась, а дом не авариный. Нужно было под ... Решать вопросы сноса старого жилья надо. Но это очень болезненно для бывших владельцев. Повсеместно нарушаются их права. Вы готовы получить, например, по 90 тысяч за квадрат? И это еще не худший вариант. Знаю что люди в 2024 году в других сносимых домах и по 60 тысяч получали. И это колоссальная проблема для многих. Они сильно теряют в квадратах, а кто-то и вообще ничего путного купить не в состоянии.
08:22:52 25-04-2025
и где теперь все эти призраки будут жить, когда вокруг все кресты носят, святой водой жилища окропили и вербу поставили, м?
10:53:46 25-04-2025
Элен без ребят (08:22:52 25-04-2025) и где теперь все эти призраки будут жить, когда вокруг все к... Потревоженные духи и призраки теперь переедут в новостройку
08:47:45 25-04-2025
Тема не раскрыта. Считают дом старше. Почему? Что позволяет заподозрить такое?. По слухам там призраки. Кто так говорил? Откуда слухи?
11:42:29 25-04-2025
Гость (08:47:45 25-04-2025) Тема не раскрыта. Считают дом старше. Почему? Что позволяет ... Почитайте: "https://www.amic.ru/news/tyurma-s-prizrakami-chto-izvestno-o-zagadochnom-dome-v-barnaule-gde-obrushilsya-cherdak-557813"
10:09:11 25-04-2025
В "2ГИС" написано "Здание администрации тюрьмы ХlХ века.
10:18:36 25-04-2025
А хорошо это "выгодоприобретатель" придумал с чердаком. Подпилил и сразу под снос образовалась земля!
04:31:23 15-05-2025
Хитрилко (10:18:36 25-04-2025) А хорошо это "выгодоприобретатель" придумал с чердаком. Подп... Ага как с Первомайским!