Тюрьма с призраками. Что известно о загадочном барнаульском доме, где обрушился чердак
По словам историка, двухэтажке около 125 лет
21 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
В деревянном доме, расположенном в самом начале улицы Молодежной, в конце февраля обрушилось чердачное перекрытие. Для предотвращения дальнейших разрушений специалисты провели обследование здания и заключили, что эксплуатация дома невозможна. Администрацией Октябрьского района был введен режим повышенной готовности и все жильцы покинули свои квартиры.
По официальным данным, дом 1964 года постройки. Однако с этим не согласен историк Данил Дегтярев. Он рассказал "МК на Алтае" об истинном возрасте здания, погрузив нас в его захватывающее прошлое. По словам эксперта, объект возведен ориентировочно в 1900 году, что делает его более чем столетним.
60 или 125 лет?
Неточность в датировке, как объясняет Дегтярев, кроется в особенностях учета данных ЕГРН. Зачастую в реестре указывается не год постройки, а дата последней серьезной реконструкции или перепланировки. Вполне вероятно, что 1964 год ознаменовался какими-то масштабными работами в здании, что и ввело в заблуждение относительно его настоящего возраста.
Тюремное прошлое
Самое интересное, что история этого места уходит корнями в царскую эпоху. Со слов эксперта, в начале XX века здесь была тюрьма. В здании располагались руководство учреждения и камеры, предназначенные, по слухам, для пыток заключенных. Тюремный комплекс был достаточно обширным и включал в себя не только известное нам здание по адресу Сибирский проспект, 36, но и другие строения на прилегающей территории.
По преданиям, именно в этой тюрьме ожидали своей трагической участи революционеры Матвей Цаплин и Иван Присягин, арестованные в Барнауле в 1918 году и казненные вскоре в районе Оби.
Непристойные призраки
Позже в здании обосновалась воинская часть, причем военные заняли не только основное строение, но и другие корпуса бывшего тюремного комплекса. Спустя десятилетия объект передали под жилье для сотрудников пожарной части. По словам Дегтярева, бывшие жильцы дома делились жуткими историями о странных звуках из подвала, а также о паранормальных явлениях. В частности, ходили слухи о призраке девушки непристойного вида, пытавшемся соблазнить одного из жильцов. Испуганные горожане, как рассказывают, приняли радикальное решение – замуровать входы в подвальное помещение. Подвал действительно был завален, но, по словам эксперта, просторное подземелье сохраняется и ведет не только под само здание, но и вглубь территории бывшей тюрьмы, возможно, в сторону улицы Молодежной или Сибирского проспекта.
Снос или ремонт?
Несмотря на богатую историю и культурную ценность, дом № 36 на Сибирском проспекте не имеет статуса памятника архитектуры. Однако, как подчеркивает Данил Дегтярев, здание является уникальным для Барнаула, поскольку представляет собой единственный в городе пример постройки такого типа. Особенность его заключается в необычной технологии строительства: основным материалом служило дерево, которое было обложено кирпичными вставками.
Что будет с домом в будущем, пока неясно. ЖКХ поручено его обследование. Заключение определит дальнейшие действия комиссии: снос или ремонт.
07:18:25 21-02-2025
Действительно - там есть привидения. Лично знаком...
09:40:41 21-02-2025
Гена (07:18:25 21-02-2025) Действительно - там есть привидения. Лично знаком... ... Я в этом бомжатнике бухал
07:38:31 21-02-2025
Этот Дегтярев немного пришибленный. Русским по белому написан возраст хибары - постройка 1961 года. То что раньше на его месте стояло другое здание роли не играет. На фундаменте более старого дома построили новую надстройку из деревянных реек, со стеновым наполнением песком. С таким подходом как у Дегтярева любому дому в центре, даже конкретной хрущевке, можно дать и 150 лет возраста - а че, на его месте раньше тоже какая то землянка была.
09:10:22 21-02-2025
Гость (07:38:31 21-02-2025) Этот Дегтярев немного пришибленный. Русским по белому написа... Это ты, судя по всему, недалекий "альтернативо мыслящий индивидуум".Дегтярев четко сказал "дата последней серьезной реконструкции или перепланировки". Где ты видишь другое здание? Если ты своей конуре, достроишь этаж или крыло - это будет одно и то же здание, просто реконструированное, а не новое.
09:30:26 21-02-2025
Гость (07:38:31 21-02-2025) Этот Дегтярев немного пришибленный. Русским по белому написа... Если на место, занимаемое домом, положили глаз застройщики, это совсем не значит, что исторической ценности он не имеет. Всё Дегтярёв говорит верно. В 60-е над дверными и оконными проёмами арочных сводов из кирпичной кладки уже не делали.
08:50:57 27-02-2025
Гость (07:38:31 21-02-2025) Этот Дегтярев немного пришибленный. Русским по белому написа... А я живу в доме который построен в 1939 году отличное состояние на него у многих девелоперов зуб
08:12:12 21-02-2025
Чуж какой-то, на тюремное не тянет, хлипкое какое-то.
Паранормалы могут быть - особенно если подвал.
09:23:34 21-02-2025
Про тюрьму это наверное догадка но вот то ,что в зданиях где валятся фасады точно можно предполагать , что было что то такое , что по сей день не даёт привести эти здания в порядок или может это " красные линии" тогда становится понятно.
09:31:21 21-02-2025
Тюрьма была на месте, где сейчас колледж культуры. Старые планы города сохранились, там видно, где была тюрьма.
09:36:47 21-02-2025
Гость (09:31:21 21-02-2025) Тюрьма была на месте, где сейчас колледж культуры. Старые пл... где историк Дегтярев сказал - там и было. у него за это оклад.
10:01:24 21-02-2025
Гость (09:31:21 21-02-2025) Тюрьма была на месте, где сейчас колледж культуры. Старые пл... Совершенно верно! При чем женская тюрьма там была.
10:55:59 21-02-2025
если там действительно в 1900х годах была тюрьма и это здание действительно управление тюрьмы то это означает что в подвалах этого дома и пытали и допрашивали и после 197 расстреливали потому что по указанию ЦИК абсолютно все такие помещения тюрем допросных итд переходили в ведение ЧК. А если там еще есть ходы уходящие вглубь то это точно использовалось для массовых расстрелов 1918х-1930х.
Однозначно место это - археологический памятник более того скорее всего и братская могила прямо под домом или рядом с домом. Строить многоэтажки в таких местах точно нельзя ни по историческим ни по человеческим меркам
13:08:50 21-02-2025
холмс (10:55:59 21-02-2025) если там действительно в 1900х годах была тюрьма и это здан... да, у нас куда не плюнь места захоронений. Просто об одних мы знаем, о других догадываемся, о третьих представлений не имеем. Вы знаете историю Сибири и кто с кем здесь воевал до прихода России? Здесь же не пустое место было. Наверняка жили-были какие-то и другие люди, что рожали, воевали и умирали.
16:02:53 21-02-2025
Adik_01 (13:08:50 21-02-2025) да, у нас куда не плюнь места захоронений. Просто об одних м... лес тут был. сплошной реликтовый лес.
10:00:31 24-02-2025
Гость (16:02:53 21-02-2025) лес тут был. сплошной реликтовый лес. ... Да, Дунькина роща была
12:08:32 21-02-2025
А меня волнует только одно, кто разрешает строить в такой близости со старым фондом где живут люди, людей подвергают опасности и лишают жилья.