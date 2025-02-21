Тюрьма с призраками. Что известно о загадочном барнаульском доме, где обрушился чердак

По словам историка, двухэтажке около 125 лет

21 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Дом на Сибирском проспекте, 36 / Фото: amic.ru

В деревянном доме, расположенном в самом начале улицы Молодежной, в конце февраля обрушилось чердачное перекрытие. Для предотвращения дальнейших разрушений специалисты провели обследование здания и заключили, что эксплуатация дома невозможна. Администрацией Октябрьского района был введен режим повышенной готовности и все жильцы покинули свои квартиры.

По официальным данным, дом 1964 года постройки. Однако с этим не согласен историк Данил Дегтярев. Он рассказал "МК на Алтае" об истинном возрасте здания, погрузив нас в его захватывающее прошлое. По словам эксперта, объект возведен ориентировочно в 1900 году, что делает его более чем столетним.

60 или 125 лет?

Неточность в датировке, как объясняет Дегтярев, кроется в особенностях учета данных ЕГРН. Зачастую в реестре указывается не год постройки, а дата последней серьезной реконструкции или перепланировки. Вполне вероятно, что 1964 год ознаменовался какими-то масштабными работами в здании, что и ввело в заблуждение относительно его настоящего возраста.

Тюремное прошлое

Самое интересное, что история этого места уходит корнями в царскую эпоху. Со слов эксперта, в начале XX века здесь была тюрьма. В здании располагались руководство учреждения и камеры, предназначенные, по слухам, для пыток заключенных. Тюремный комплекс был достаточно обширным и включал в себя не только известное нам здание по адресу Сибирский проспект, 36, но и другие строения на прилегающей территории.

По преданиям, именно в этой тюрьме ожидали своей трагической участи революционеры Матвей Цаплин и Иван Присягин, арестованные в Барнауле в 1918 году и казненные вскоре в районе Оби.

Непристойные призраки

Позже в здании обосновалась воинская часть, причем военные заняли не только основное строение, но и другие корпуса бывшего тюремного комплекса. Спустя десятилетия объект передали под жилье для сотрудников пожарной части. По словам Дегтярева, бывшие жильцы дома делились жуткими историями о странных звуках из подвала, а также о паранормальных явлениях. В частности, ходили слухи о призраке девушки непристойного вида, пытавшемся соблазнить одного из жильцов. Испуганные горожане, как рассказывают, приняли радикальное решение – замуровать входы в подвальное помещение. Подвал действительно был завален, но, по словам эксперта, просторное подземелье сохраняется и ведет не только под само здание, но и вглубь территории бывшей тюрьмы, возможно, в сторону улицы Молодежной или Сибирского проспекта.

Снос или ремонт?

Несмотря на богатую историю и культурную ценность, дом № 36 на Сибирском проспекте не имеет статуса памятника архитектуры. Однако, как подчеркивает Данил Дегтярев, здание является уникальным для Барнаула, поскольку представляет собой единственный в городе пример постройки такого типа. Особенность его заключается в необычной технологии строительства: основным материалом служило дерево, которое было обложено кирпичными вставками.

Что будет с домом в будущем, пока неясно. ЖКХ поручено его обследование. Заключение определит дальнейшие действия комиссии: снос или ремонт.