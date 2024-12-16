Дом с рухнувшим потолком в центре Барнаула будут изымать у собственников
Бывшим владельцам положена выплата компенсации
16 декабря 2024, 09:34, ИА Амител
Аварийный дом по ул. Интернациональной, 302, изымают в городскую собственность, чтобы в дальнейшем снести. Соответствующий документ опубликовали на правовом портале администрации Барнаула.
"Изъять в установленном законодательством порядке у собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 302, земельный участок <...> для муниципальных нужд", – следует из постановления мэрии.
Бывшим владельцам квартир аварийного дома положена финансовая компенсация.
Напомним, вечером 13 октября в одной из квартир двухэтажного дома по ул. Интернациональной, 302, обрушился потолок. После этого здание признали аварийным и подлежащим сносу. По решению Барнаульской городской Думы жильцам предложили воспользоваться помещениями маневренного фонда или арендовать жилье с получением компенсации за него.
В здании 1959 года постройки расположено шесть квартир, в которых проживали 11 человек.
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13:36:51 16-12-2024
Компенсация будет тысяч по 70-90 за 1 м2? Ну теперь на эти деньги жильцы смогут хоромы купить. Километрах в 200 от Барнаула.
22:48:04 16-12-2024
Зачем "подкусывать" про 70...90 тыр за квадрат? Раз уж людям в радость жить именно в таких королевских хоромах, может лучше купить им квартиры в полностью аналогичных неаварийных 2-х этажных домах где-нибудь около Порохового парка на Потоке, построенных ещё японскими военнопленными. Всё тот район лучше будет, там и людей больше живых ходит, чем по ул. Интернациональной, 302, рядом с Булыгинским кладбищем. Должно быть не так страшно. Хотя, в парке Юбилейном есть тоже своё кладбище японских военнопленных. Да и красавица, гордость нашего города полноводная, чудо-река Пивоварка на Потоке, как и на Интернациональной, 302, протекает также рядом, разнося свои ароматы на всю округу. А может жители околокладбищенского района на Интернациональной желают получить средства за изымаемое жильё, которых должно хватить на хату в районе Октябрьской площади, или на коттедж в нагорной части Барнаула? Тогда соболезнующие им пусть скинутся чуток, подкинут на недостающую часть финансово, будет действенная помощь...