Дом с рухнувшим потолком в центре Барнаула будут изымать у собственников

Бывшим владельцам положена выплата компенсации

16 декабря 2024, 09:34, ИА Амител

Дом на улице Интернациональной / Фото: barnaul.org

Аварийный дом по ул. Интернациональной, 302, изымают в городскую собственность, чтобы в дальнейшем снести. Соответствующий документ опубликовали на правовом портале администрации Барнаула.

"Изъять в установленном законодательством порядке у собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 302, земельный участок <...> для муниципальных нужд", – следует из постановления мэрии.

Бывшим владельцам квартир аварийного дома положена финансовая компенсация.

Напомним, вечером 13 октября в одной из квартир двухэтажного дома по ул. Интернациональной, 302, обрушился потолок. После этого здание признали аварийным и подлежащим сносу. По решению Барнаульской городской Думы жильцам предложили воспользоваться помещениями маневренного фонда или арендовать жилье с получением компенсации за него.

В здании 1959 года постройки расположено шесть квартир, в которых проживали 11 человек.