Дом в центре Барнаула, жильцы которого боялись обрушения, проверили
Специалисты отмечают, что угрозы для его обитателей нет
22 января 2024, 22:00, ИА Амител
В Барнауле обследовали дом на пр. Ленина, 161, жильцы которого опасались, что он обрушится. Ранее в соцсетях они заявляли, что их беспокоят периодические толчки – из-за них на наружной стене постройки якобы появилась трещина.
На место оперативно выехали сотрудники администрации Октябрьского района, городского комитета ЖКХ, а также специалисты экспертной организации. Они обнаружили повреждения отделки в районе второго подъезда – неглубокую вертикальную трещину от цоколя до карниза. Она есть как со стороны проспекта Ленина, так и со двора, ее ширина менее 0,5 см.
"На внутренней стене дома специалисты трещины не обнаружили. При этом, со слов жильцов дома, трещина на фасаде образовалась более восьми лет назад и не увеличивается. Предположительно, в зонах образования трещины под штукатуркой расположен температурный шов. Следов намокания фасада и жилых помещений не установлено", – отметили в администрации Октябрьского района.По словам специалистов, безопасности жильцов дома ничего не угрожает. Районные власти взяли ситуацию на контроль.
23:59:14 22-01-2024
Что за спецы, "предположительно, температурный шов". Да не предположительно, а ежу понятно- это температурный шов и есть.
12:25:21 23-01-2024
ДВМ (23:59:14 22-01-2024) Что за спецы, "предположительно, температурный шов". Да не п... так то ежу...ёж он умный зверек....а это просто такие "специаглисты"
07:21:32 23-01-2024
как бы Ленина 161 это НЕ ЦЕНТР, а ближе к центру...