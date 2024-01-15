Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула
Жильцам вручают уведомления о необходимости покинуть занимаемые помещения
15 января 2024, 21:20, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк побывал на площадке дома по улице Партизанской, 70б, который признали небезопасным для нахождения. Как сообщает пресс-центр мэрии, там проводится поквартирный обход с участием полицейским.
Сотрудники районной администрации оповещают жильцов и вручают уведомления о необходимости покинуть занимаемые помещения. Глава города обратился к жильцам с настоятельной просьбой покинуть дом и переехать в пункт временного размещения.
По поручению Франка 16 января в мэрии пройдет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Там примут решение о дальнейших действиях.
Напомним, что 15 января в Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на улице Партизанской. В здании резко ухудшилось состояние конструкций – эксперты зафиксировали вертикальные трещины, трещины по кирпичной кладке внутренней стены, расположенной на фундаменте, раскрошенный наружный слой штукатурки. Согласно заключение экспертов, доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов.
На базе школы № 1 развернули пункт временного размещения. Пока там подготовили 20 мест, но при необходимости их число увеличат до 40.
22:01:51 15-01-2024
Понимает?
22:15:55 15-01-2024
Крепкий дом. Уж не один год подкапывали его, подкапывали, а он стоит, хотя давно мог уже съехать в заготовленную яму. Рядом недостроенная высотка так уже накренилась.
07:31:04 16-01-2024
Да, земля им под домом нужна... обеспокоились они.
09:36:49 16-01-2024
Две стройки в десятке метров долбили сваи, а потом все удивляются почему треснул дом. А кто же позволил такие работы без проведения экспертизы ? Понятно, что старые дома рано или поздно придут в негодность, но здесь дому явно помогают. Но к сожалению у нас в Барнауле застройщикам даже прокуратура не указ.
16:35:23 16-01-2024
Алексей (09:36:49 16-01-2024) Две стройки в десятке метров долбили сваи, а потом все удивл... Вот этот вот барак, построенный на два десятка лет как временное жилище и который должны были снести ещё при Горбачёве? Не смешите.