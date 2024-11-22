Дом жительницы Барнаула, пожаловавшейся Томенко, газифицируют

Голубое топливо запустят в дом уже 25 ноября

22 ноября 2024, 22:20, ИА Амител

Газ / Фото: unsplash.com / Parvesh Kumar

Газораспределительную сеть довели до дома жительницы Барнаула, которая пожаловалась губернатору Виктору Томенко на отсутствие газа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В начале ноября Эльвира Лычагина записала обращение к главе региона и попросила лично разобраться с тем, что ее дом на улице Гвардейской не подключают к голубому топливу. В сентябре в семье Лычагиных родился второй ребенок, а газ помог бы сократить затраты на уголь и дрова. Во время прямой линии Томенко поручил Минстрою и "Газпром распределение Барнаул" устранить проблему.