Дом жительницы Барнаула, пожаловавшейся Томенко, газифицируют
Голубое топливо запустят в дом уже 25 ноября
22 ноября 2024, 22:20, ИА Амител
Газораспределительную сеть довели до дома жительницы Барнаула, которая пожаловалась губернатору Виктору Томенко на отсутствие газа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В начале ноября Эльвира Лычагина записала обращение к главе региона и попросила лично разобраться с тем, что ее дом на улице Гвардейской не подключают к голубому топливу. В сентябре в семье Лычагиных родился второй ребенок, а газ помог бы сократить затраты на уголь и дрова. Во время прямой линии Томенко поручил Минстрою и "Газпром распределение Барнаул" устранить проблему.
"Сейчас все работы завершены: сети доведены до границ участка, смонтировано все необходимое внутридомовое оборудование", – отметили в правительстве, заявив, что голубое топливо появится в доме уже 25 ноября.
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