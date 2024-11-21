Томенко пообещал газифицировать дом, где мама с младенцем с ужасом ожидают морозов
Губернатор заверил, что к 25 ноября все работы будут завершены
21 ноября 2024, 17:41, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал газифицировать частный дом в Барнауле, который должны были подключить к газу еще в ноябре 2023 года. Соответствующее поручение глава региона дал во время прямой линии.
Обращение к губернатору поступило от семьи, проживающей в доме по улице Гвардейской. Как отметила мать двухмесячного младенца, в ожидании обещанного газа уже убрали печь, а теперь с ужасом ожидают морозов и греются от обогревателей.
"Поручения я сразу даю. Уверен, что разберутся", – сказал Томенко.
При этом срок глава региона дал до 25 ноября. Он подчеркнул, что министр ЖКХ и строительства Алтайского края Иван Гилев уже в курсе ситуации, как и глава Барнаула Вячеслав Франк и глава Центрального района Максим Сабына.
"Директору "Газпром газораспределение Барнаул" Евгению Григоренко, как однопартийцу и депутату АКЗС, даю поручение", – добавил Томенко.
17:57:41 21-11-2024
а остальным не дать, получается?