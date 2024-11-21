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Томенко пообещал газифицировать дом, где мама с младенцем с ужасом ожидают морозов

Губернатор заверил, что к 25 ноября все работы будут завершены

21 ноября 2024, 17:41, ИА Амител

Прямая линия с Виктором Томенко / Кадр из трансляции / "Катунь 24"
Прямая линия с Виктором Томенко / Кадр из трансляции / "Катунь 24"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал газифицировать частный дом в Барнауле, который должны были подключить к газу еще в ноябре 2023 года. Соответствующее поручение глава региона дал во время прямой линии.

Обращение к губернатору поступило от семьи, проживающей в доме по улице Гвардейской. Как отметила мать двухмесячного младенца, в ожидании обещанного газа уже убрали печь, а теперь с ужасом ожидают морозов и греются от обогревателей.    

"Поручения я сразу даю. Уверен, что разберутся", – сказал Томенко.

При этом срок глава региона дал до 25 ноября. Он подчеркнул, что министр ЖКХ и строительства Алтайского края Иван Гилев уже в курсе ситуации, как и глава Барнаула Вячеслав Франк и глава Центрального района Максим Сабына.

"Директору "Газпром газораспределение Барнаул" Евгению Григоренко, как однопартийцу и депутату АКЗС, даю поручение", – добавил Томенко.

Виктор Томенко газификация Прямая линия
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Комментарии 1

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гость

17:57:41 21-11-2024

а остальным не дать, получается?

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