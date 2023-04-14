Участки под проектируемый ЖК разыграли на торгах в начале 2023 года

14 апреля 2023, 08:51, ИА Амител















Проектируемый ЖК на ул. 6-я Нагорной, 15г/2 / Фото: "Мастерская Золотова", "Барнаулгражданпроект"

Два дома планируют построить в новом квартале "Нагорный" на Змеиногорском тракте. Возводить ЖК будет фирма, входящая в группу компаний "Союз". В январе 2023 года застройщик дорого выкупил участки в микрорайоне с торгов. Чуть больше двух месяцев девелопер потратил на разработку эскизных решений и 13 апреля презентовал их на градсовете.

Экостиль

В представленном ЖК будет две 16-этажных "свечки" и подземный гараж-стоянка на 70-машино-мест. В домах предусмотрели 205 квартир: в одном заложили 95, в другом – 110. Запроектированные здания расположены в южной части квартала. По соседству с площадкой находится уже построенный 16-этажный дом от другого девелопера. Все три объекта (существующий и будущие) образуют единый двор. Правда, планируемые дома стилистически отличаются от уже возведённого.

"Основные цвета ЖК взяты с концепции проекта планировки – белый, зелёный, серый. Это экостиль – каждый из домов мы строим по принципу дерева. Есть вертикальные элементы – это стволы, базовая тёмная часть – корень, разнообразные элементы схожи с листвой", – объяснил автор проекта, архитектор Владимир Золотов.

Проектируемый ЖК на ул. 6-я Нагорной, 15г/2 / Фото: "Мастерская Золотова", "Барнаулгражданпроект"

По его словам, проекты домов выполнены в строгом соответствии с планом развития микрорайона (последнюю редакцию документа приняли в мае 2022 года), а потому все нормативы – по озеленению, машино-местам, детским и спортивным площадкам – уже рассчитаны и приняты.

"Проектирование каждого из домов идёт в соответствии с утверждённой концепцией", – добавил Владимир Золотов.

Будущее квартала

В проекте планировки квартала в северо-восточной части микрорайона заложена школа на 1100 мест. Однако пока она остаётся лишь на бумаге, а потому создаётся дополнительная нагрузка на существующую школу № 48 (ул. Фомина, 130), заметил член градсовета Евгений Носенко.

Проект застройки квартала "Нагорный" / Фото: "Мастерская Золотова", "Барнаулгражданпроект"

Владимир Золотов ответил, что всё было рассчитано в утверждённом мэрией плане развития микрорайона:

"Мы не ставим задачу проверять проект планировки, мы не распределяли очерёдность застройки, мы не даём предложения, как использовать школу, детсад. У нас конкретная задача: мы проектируемы жилые дома".

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко добавил, что реализация любого микрорайона идёт постепенно, поэтапно, и рано или поздно школу и детский сад построят. Поэтому он предложил согласовать проект, похвалив его стилистику.

"Ритмически фасады хорошо сделаны, колористическое решение выполнено грамотно. Мне нравится это сочетание хвойно-зелёного, светло-серого и белого цветов", – резюмировал он.

Так как возражений не было, эскизы утвердили.

Перспективные земли

Компания "Шотландия", входящая в ГК "Союз" семьи Отмашкиных, приобрела в квартале "Нагорный" три участка площадью 0,7, 0,8 и 3 га. На них можно построить семь высотных домов, а также подземные и наземные парковки.

Аукцион по реализации территорий был ажиотажным: он заинтересовал десять барнаульских застройщиков, но некоторые девелоперы участвовали в аукционе от лица сразу двух компаний. Однако максимальную цену предложила "Шотландия" и забрала земли за 125 млн рублей. Это почти в три раза больше начальной стоимости. Теперь компания должна в течение 10 лет и 8 месяцев освоить площадку: именно на этот срок земли передают застройщику в аренду.