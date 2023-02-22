Дома из кокаина начали строить в Эквадоре

На складах уже не хватает места для хранения изъятого наркотика

22 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Эквадоре начали строить здания из кокаина, поскольку для хранения наркотиков на полицейских складах не хватает места, сообщает "АиФ" со ссылкой на Reuters.

"Упаковки изъятого кокаина доставляют на перерабатывающие заводы. Там измельчают и смешивают с цементом, песком и водой. Позже строительный материал используется для возведения фундамента", – поясняет издание.

По такому механизму в Эквадоре планируют переработать 83 тонны кокаина.

Метод утилизации наркотика называется инкапсуляцией. Примечательно, что Эквадор стал первой страной в мире, где инкапсуляцию применили в промышленных масштабах.