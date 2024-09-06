Дома на пяти барнаульских улицах останутся без горячей воды

Все из-за повреждения на сетях

06 сентября 2024, 09:02, ИА Амител

Душ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159600

В Барнауле из-за коммунальной аварии без горячей воды останутся жители домов на пяти улицах. Об этом сообщили в СКГ.

Под отключения попадают следующие адреса:

– ул. А. Петрова, 234, 212, 228, 226, 222, 214, 230, 238, 214а, 218, 224, 232, 240, 242;

– ул. Попова, 49, 59, 57, 55, 51, 45, 43, 43а, 47;

– ул. Островского, 46, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52Б, 69, 62, 64;

– ул. Г. Исакова, 215, 217, 219, 221, 223, 223а, 225, 227, 229, 231, 233, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 246а, 248, 250, 252, 254, 256;

– ул. Юрина, 261, 263, 267, 269, 271, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 291.

Предположительно, ремонтные работы завершат 6 сентября в 21:00. Телефон диспетчерской службы СГК: 8 (3852) 59-97-15.