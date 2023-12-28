"Домогатель-злоупотребитель". Сенатор предложил заменить слово "абьюзер" и англицизмы

Необходимо разработать терминологическую систему

28 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

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Сенатор Алексей Пушков предложил сформировать "лингвистический суверенитет", являющийся неотъемлемой частью национального самосознания, пишет "Парламентская газета".

Пушков отметил, что перебор с использованием иностранных слов произошел в 1990-е годы на фоне "вестернизации" России, когда страна была нацелена на Запад.

По мнению сенатора, сегодня необходимо придерживаться российских эквивалентов зарубежных слов. Например, слово "мерчандайзинг" можно заменить на "продвижение товара", а "абьюз" – на "злоупотребление с домогательствами".

Желание использовать зарубежные слова Пушков связал с "некоторой несамостоятельностью" в терминологическом поле.

"При этом лингвистический суверенитет является неотъемлемой частью национального самосознания", – подчеркнул сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.