НОВОСТИОбщество

"Домогатель-злоупотребитель". Сенатор предложил заменить слово "абьюзер" и англицизмы

Необходимо разработать терминологическую систему

28 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

unsplash.com
unsplash.com

Сенатор Алексей Пушков предложил сформировать "лингвистический суверенитет", являющийся неотъемлемой частью национального самосознания, пишет "Парламентская газета".

Пушков отметил, что перебор с использованием иностранных слов произошел в 1990-е годы на фоне "вестернизации" России, когда страна была нацелена на Запад.

По мнению сенатора, сегодня необходимо придерживаться российских эквивалентов зарубежных слов. Например, слово "мерчандайзинг" можно заменить на "продвижение товара", а "абьюз" – на "злоупотребление с домогательствами".

Желание использовать зарубежные слова Пушков связал с "некоторой несамостоятельностью" в терминологическом поле.

"При этом лингвистический суверенитет является неотъемлемой частью национального самосознания", – подчеркнул сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.

Елена Лукашевич / Фото: АлтГУ

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Комментарии 14

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Гость

10:42:20 28-12-2023

придумайте лучше, чтоб благосостояние народа повысить, уж неудовлетворительное оно, с учетом маленьких з/п и ростом цен тотальным!

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Пузырек

10:58:53 28-12-2023

Сотни лет продолжается глупость. Проходили же уже. "Мы с приятелем в мокроступах, так как шёл дождь, ступали по топталищу красивой ходырки. Потом перешли на гульбище. Он направился заниматься ловкосилием, а я сначала заглянул в книжницу, а после - в позорище, в котором был и шаротык. А также висели зелёные тенники". Ну ведь реально даже не смешно.

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Гость

11:42:49 28-12-2023

Пузырек (10:58:53 28-12-2023) Сотни лет продолжается глупость. Проходили же уже. "Мы с пр... Конечно, не смешно. Глупо. Показывает ваше образование и уважение к родному языку...

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Пузырек

12:39:30 28-12-2023

Гость (11:42:49 28-12-2023) Пузырек (10:58:53 28-12-2023) Сотни лет продолжается г... Показывает, что вы за опричнину. И скрепы

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Пузырек

12:40:15 28-12-2023

Гость (11:42:49 28-12-2023) Пузырек (10:58:53 28-12-2023) Сотни лет продолжается г... А русский язык я точно знаю лучше Вас. И книг в разы больше прочитал.

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гость

11:24:26 28-12-2023

Так и сенатор - надо переименовать!

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Гость

11:52:03 28-12-2023

гость (11:24:26 28-12-2023) Так и сенатор - надо переименовать!... Прости господи и президент не очень славянское слово

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Гость

11:44:03 28-12-2023

Божечки, заняться больше нечем. Язык постоянно развивается, и добавляются новые слова. Без этого никак . Большое количество людей использует такие слова, какие перечислены в статье, а сами представители гос представители по прежнему говорят и фейк, и кейс, и прочие такие слова у себя в тг каналах. Ну нереально большое количество людей заставить говорить неудобное словосочетание, непонятное, вместо короткого и уже всем известного слова.

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Гость

11:49:19 28-12-2023

То есть бороться предлагают не с явлением, а с его названием. Ну, ничего нового. А давайте просто слова запретим - и англицизм, и его замену. И сразу наступит благолепие. Нет слова - нет проблемы.

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Гость

12:58:24 28-12-2023

Сами и употребляют англицизмы, продвигая их в народ.

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Гость

13:01:05 28-12-2023

Ну, тады давайте не токмо наглицкие слова заменим, но и немецкие и татарско-турецкие тож... И будем мычать : "Вельми понеже..."

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Гость

14:52:46 28-12-2023

Самое глупое решение властей это переименование "училище" на "колледж". Зачем?

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гостья

18:40:26 28-12-2023

А по факту все равно ПТУ.

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Александр

05:59:23 29-12-2023

А почему никто не замечает, что на автомобиле президента написано иностранное слово и не на прусском языке. Читал, что оно образовано от латинского слова, обозначающего золото. А по русски неблагозвучно?

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