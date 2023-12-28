"Домогатель-злоупотребитель". Сенатор предложил заменить слово "абьюзер" и англицизмы
Необходимо разработать терминологическую систему
28 декабря 2023, 10:30, ИА Амител
Сенатор Алексей Пушков предложил сформировать "лингвистический суверенитет", являющийся неотъемлемой частью национального самосознания, пишет "Парламентская газета".
Пушков отметил, что перебор с использованием иностранных слов произошел в 1990-е годы на фоне "вестернизации" России, когда страна была нацелена на Запад.
По мнению сенатора, сегодня необходимо придерживаться российских эквивалентов зарубежных слов. Например, слово "мерчандайзинг" можно заменить на "продвижение товара", а "абьюз" – на "злоупотребление с домогательствами".
Желание использовать зарубежные слова Пушков связал с "некоторой несамостоятельностью" в терминологическом поле.
"При этом лингвистический суверенитет является неотъемлемой частью национального самосознания", – подчеркнул сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.
10:42:20 28-12-2023
придумайте лучше, чтоб благосостояние народа повысить, уж неудовлетворительное оно, с учетом маленьких з/п и ростом цен тотальным!
10:58:53 28-12-2023
Сотни лет продолжается глупость. Проходили же уже. "Мы с приятелем в мокроступах, так как шёл дождь, ступали по топталищу красивой ходырки. Потом перешли на гульбище. Он направился заниматься ловкосилием, а я сначала заглянул в книжницу, а после - в позорище, в котором был и шаротык. А также висели зелёные тенники". Ну ведь реально даже не смешно.
11:42:49 28-12-2023
Пузырек (10:58:53 28-12-2023) Сотни лет продолжается глупость. Проходили же уже. "Мы с пр... Конечно, не смешно. Глупо. Показывает ваше образование и уважение к родному языку...
12:39:30 28-12-2023
Гость (11:42:49 28-12-2023) Пузырек (10:58:53 28-12-2023) Сотни лет продолжается г... Показывает, что вы за опричнину. И скрепы
12:40:15 28-12-2023
Гость (11:42:49 28-12-2023) Пузырек (10:58:53 28-12-2023) Сотни лет продолжается г... А русский язык я точно знаю лучше Вас. И книг в разы больше прочитал.
11:24:26 28-12-2023
Так и сенатор - надо переименовать!
11:52:03 28-12-2023
гость (11:24:26 28-12-2023) Так и сенатор - надо переименовать!... Прости господи и президент не очень славянское слово
11:44:03 28-12-2023
Божечки, заняться больше нечем. Язык постоянно развивается, и добавляются новые слова. Без этого никак . Большое количество людей использует такие слова, какие перечислены в статье, а сами представители гос представители по прежнему говорят и фейк, и кейс, и прочие такие слова у себя в тг каналах. Ну нереально большое количество людей заставить говорить неудобное словосочетание, непонятное, вместо короткого и уже всем известного слова.
11:49:19 28-12-2023
То есть бороться предлагают не с явлением, а с его названием. Ну, ничего нового. А давайте просто слова запретим - и англицизм, и его замену. И сразу наступит благолепие. Нет слова - нет проблемы.
12:58:24 28-12-2023
Сами и употребляют англицизмы, продвигая их в народ.
13:01:05 28-12-2023
Ну, тады давайте не токмо наглицкие слова заменим, но и немецкие и татарско-турецкие тож... И будем мычать : "Вельми понеже..."
14:52:46 28-12-2023
Самое глупое решение властей это переименование "училище" на "колледж". Зачем?
18:40:26 28-12-2023
А по факту все равно ПТУ.
05:59:23 29-12-2023
А почему никто не замечает, что на автомобиле президента написано иностранное слово и не на прусском языке. Читал, что оно образовано от латинского слова, обозначающего золото. А по русски неблагозвучно?