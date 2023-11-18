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Путин поддержит проект об ограничении использования иностранных слов

Президент при этом призвал "не скатываться в крайности" и "не стесняться брать все самое лучшее" у разных стран

18 ноября 2023, 14:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, включая рекламу и СМИ. Об этом президент заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает ТАСС.

Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской, чтобы защитить русский язык от иностранных слов и англицизмов.

"Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно", – ответил президент на просьбу Ямпольской.

При этом Путин призвал "не скатываться в крайности", "не стесняться брать все самое лучшее" у разных стран и при этом не забывать своих корней.

Владимир Путин инициативы

Комментарии 2

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Гость

14:51:14 18-11-2023

Наши Деды-Победители на танках русскими буквами писали а не фашисткими

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гость

18:07:41 18-11-2023

какой раз по счету?

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