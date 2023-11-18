Путин поддержит проект об ограничении использования иностранных слов
Президент при этом призвал "не скатываться в крайности" и "не стесняться брать все самое лучшее" у разных стран
18 ноября 2023, 14:30, ИА Амител
Владимир Путин поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, включая рекламу и СМИ. Об этом президент заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает ТАСС.
Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской, чтобы защитить русский язык от иностранных слов и англицизмов.
"Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно", – ответил президент на просьбу Ямпольской.
При этом Путин призвал "не скатываться в крайности", "не стесняться брать все самое лучшее" у разных стран и при этом не забывать своих корней.
14:51:14 18-11-2023
Наши Деды-Победители на танках русскими буквами писали а не фашисткими
18:07:41 18-11-2023
какой раз по счету?