Домохозяйкам предложили доплачивать из бюджета за заботу о семье и детях

Документ сейчас дорабатывается с учетом всех замечаний

10 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Домохозяйка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России предложили ввести пособие не ниже уровня МРОТ для домохозяек, воспитывающих детей. Об этом рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Ведение домашнего хозяйства, уход за семьей и детьми – это тяжелый труд, заслуживающий выплат не ниже МРОТ или прожиточного минимума. Это будет хорошей поддержкой", – подчеркнул Нилов.

Парламентарий напомнил, что данная инициатива принадлежит Владимиру Жириновскому. В 2020 году законопроект уже вносили в Госдуму, но документ отклонили.