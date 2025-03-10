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Домохозяйкам предложили доплачивать из бюджета за заботу о семье и детях

Документ сейчас дорабатывается с учетом всех замечаний

10 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Домохозяйка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Домохозяйка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России предложили ввести пособие не ниже уровня МРОТ для домохозяек, воспитывающих детей. Об этом рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Ведение домашнего хозяйства, уход за семьей и детьми – это тяжелый труд, заслуживающий выплат не ниже МРОТ или прожиточного минимума. Это будет хорошей поддержкой", – подчеркнул Нилов.

Парламентарий напомнил, что данная инициатива принадлежит Владимиру Жириновскому. В 2020 году законопроект уже вносили в Госдуму, но документ отклонили.

"Мы его сейчас с учетом всех замечаний дорабатываем, после чего направим в правительство", – указал Нилов.

Фото: pxhere.com/ru/photo/1223784

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Комментарии 4

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Гость

00:45:49 11-03-2025

что за фигня? откуда у вас такой резиновый бюджет?!

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гость

07:52:02 11-03-2025

а не домохозяйкам?

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Гость

08:54:01 11-03-2025

Ну все, то рожали за материнский капитал, теперь работать никто не пойдет из-за пособий. Теперь все кинутся в домохозяйки, особенно алкашки в деревнях

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Гость

09:48:04 11-03-2025

Гость (08:54:01 11-03-2025) Ну все, то рожали за материнский капитал, теперь работать ни... Пф, да ну, там наверное куча условий будет, что б получить эту выплату. И кто вместо хорошей зарплаты выберет пособие это, неее

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