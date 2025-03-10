Домохозяйкам предложили доплачивать из бюджета за заботу о семье и детях
Документ сейчас дорабатывается с учетом всех замечаний
10 марта 2025, 15:00, ИА Амител
В России предложили ввести пособие не ниже уровня МРОТ для домохозяек, воспитывающих детей. Об этом рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Ведение домашнего хозяйства, уход за семьей и детьми – это тяжелый труд, заслуживающий выплат не ниже МРОТ или прожиточного минимума. Это будет хорошей поддержкой", – подчеркнул Нилов.
Парламентарий напомнил, что данная инициатива принадлежит Владимиру Жириновскому. В 2020 году законопроект уже вносили в Госдуму, но документ отклонили.
"Мы его сейчас с учетом всех замечаний дорабатываем, после чего направим в правительство", – указал Нилов.
00:45:49 11-03-2025
что за фигня? откуда у вас такой резиновый бюджет?!
07:52:02 11-03-2025
а не домохозяйкам?
08:54:01 11-03-2025
Ну все, то рожали за материнский капитал, теперь работать никто не пойдет из-за пособий. Теперь все кинутся в домохозяйки, особенно алкашки в деревнях
09:48:04 11-03-2025
Гость (08:54:01 11-03-2025) Ну все, то рожали за материнский капитал, теперь работать ни... Пф, да ну, там наверное куча условий будет, что б получить эту выплату. И кто вместо хорошей зарплаты выберет пособие это, неее