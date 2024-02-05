Более 80% женщин в России заявили, что не хотят стать домохозяйками
Чем выше доход, тем выше процент респонденток, которые выбирали работу
05 февраля 2024, 10:55, ИА Амител
82% женщин с зарплатой более 100 тысяч рублей заявили, что не собираются становиться домохозяйками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.
Чаще о желании заниматься домом говорили женщины с зарплатой до 50 тысяч рублей. 34% из них сказали, что зарплата мужей недостаточная для содержания семьи.
Также отмечается, что чаще о готовности посвятить себя домашнему уюту говорили женщины старше 34 лет.
В целом, согласно исследованию, женщины, чьи мужья имеют высокий доход, мечтают стать домохозяйками в два раза реже тех, чьи супруги зарабатывают меньше. При этом число потенциальных домохозяек, по сравнению с прошлым годом, немного подросло.
11:23:26 05-02-2024
Выйти из профессии легко, а возвращаться весьма трудно с потерей "кормильца".
13:07:15 05-02-2024
Гость (11:23:26 05-02-2024) Выйти из профессии легко, а возвращаться весьма трудно с пот... Можно работать и не по профессии, если возникнет такая необходимость. Что и делает основная масса населения, независимо от того есть "кормилец" или нет.
13:01:05 05-02-2024
Домохозяйка - это призвание. А то есть случаи, что сидят дома, не зарабатывают, так и по хозяйству ничего не умеют и не пытаются делать.
14:12:42 05-02-2024
Гость (13:01:05 05-02-2024) Домохозяйка - это призвание. А то есть случаи, что сидят дом... Для того, чтобы женщина была домохозяйкой, нужен кто-то кто будет обеспечивать и ее, и детей. Много у нас таких в процентном соотношении? Кто-то, может, и хотел бы заниматься домом и детьми, но увы и ах. Ну и плюсом - всегда есть вероятность, что кормилец, пусть он хоть сто раз золотой и бриллиантовый, может заболеть, погибнуть или еще чего. И кому нужна будет домохозяйка без опыта работы и образования?
15:40:12 05-02-2024
Гость (14:12:42 05-02-2024) Для того, чтобы женщина была домохозяйкой, нужен кто-то кто ... Девушки без образования это вообще печальная история...
07:06:47 06-02-2024
Гость (13:01:05 05-02-2024) Домохозяйка - это призвание. А то есть случаи, что сидят дом... основная масса - содержанки: кормить, поить, выгуливать, развлекать, а в ответ что? только ноги раздвигать и рот открывать...
14:02:35 05-02-2024
Можно и домохозяйкой если муж в брачном договоре запишет, что в случае развода по его вине (признанной судом) обязуется содержать бывшую жену (25% от всех доходов или МРОТ, в случае потери заработка) при её нетрудоустройстве или до вступления её в новый брак (запись не должна противоречить брачному кодексу) На родителей и мужей без брачного договора, полагаются 20% женщин, поэтому 80% вынуждены трудоустраиваться.
15:56:10 05-02-2024
Можно и домохозяйкой если муж в брачном договоре запишет, что в случае развода по его вине (признанной судом) обязуется содержать бывшую жену (25% от всех доходов или МРОТ, в случае потери заработка) - Ну я бы посмотрела, как бы вы на 25% МРОТ жили бы....
13:38:02 06-02-2024
Гость (15:56:10 05-02-2024) Можно и домохозяйкой если муж в брачном договоре запишет, чт... вы читать можете? какой мрот? опрашиваемые с высоким доходом все