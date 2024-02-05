Более 80% женщин в России заявили, что не хотят стать домохозяйками

Чем выше доход, тем выше процент респонденток, которые выбирали работу

05 февраля 2024, 10:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1223784

82% женщин с зарплатой более 100 тысяч рублей заявили, что не собираются становиться домохозяйками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.

Чаще о желании заниматься домом говорили женщины с зарплатой до 50 тысяч рублей. 34% из них сказали, что зарплата мужей недостаточная для содержания семьи.

Также отмечается, что чаще о готовности посвятить себя домашнему уюту говорили женщины старше 34 лет.

В целом, согласно исследованию, женщины, чьи мужья имеют высокий доход, мечтают стать домохозяйками в два раза реже тех, чьи супруги зарабатывают меньше. При этом число потенциальных домохозяек, по сравнению с прошлым годом, немного подросло.