Дональд Трамп анонсировал "очень скорую" встречу с Владимиром Путиным
По словам президента США, в переговоры будет вовлечен и Владимир Зеленский
17 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится уже "очень скоро", но ее время пока не определено. Об этом сообщает РБК.
Американский лидер сказал об этом журналистам пресс-пула Белого дома:
"Время не определено, но это может произойти очень скоро", – сказал Дональд Трамп.
На встрече политики планируют обсудить прекращение конфликта на Украине. При этом Трамп добавил, что это нужно было сделать "сразу после того, как все началось, а не сейчас, три года спустя".
Также американский лидер отметил, что в переговоры будет вовлечен и президент Украины Владимир Зеленский.
"Я думаю, он хочет положить этому [конфликту] конец, и они хотят сделать это быстро. Зеленский тоже хочет закончить это", – сказал республиканец.
Напомним, по информации "Коммерсанта" 18 февраля в Эр-Рияде пройдут переговоры по Украине с участием российской официальной делегации. Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, а также спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Согласно информации Bloomberg, с российской стороны в переговорах может участвовать помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Помимо этого, в Сети фигурировала информация о готовящемся визите в Эр-Рияд министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Однако российские власти не подтверждали данные о составе участников переговоров.
12:00:27 17-02-2025
а ещё с зеленским...
13:24:33 17-02-2025
Гость (12:00:27 17-02-2025) а ещё с зеленским...... это по результатам, видимо.
а то в нюрнберг билет за казенный счет выпишут.
13:35:13 17-02-2025
Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО
The National Interest
14:36:51 17-02-2025
Забористая
16:32:12 17-02-2025
Гость (14:36:51 17-02-2025) Забористая... чубатый, приготовься.
21:28:08 17-02-2025
Musik (16:32:12 17-02-2025) чубатый, приготовься.... Надеясь на Трампа, а не Россию и здоровый разумм. Где вас таких родили?
21:38:53 17-02-2025
Musik (16:32:12 17-02-2025) чубатый, приготовься.... И когда поймете, что России не 25 лет, а более 1000
21:36:37 17-02-2025
Гость (14:36:51 17-02-2025) Забористая... И я как раз люблю Россию. А не лизание жопы.
17:54:47 17-02-2025
Трампу нужна встреча с Путиным, что бы потом у себя в Америке всем говорить - я видел Путина! Я смотрел ему в глаза! И он трясся от страха!... Я это увидел в его взгляде...! Я крутой парень!...