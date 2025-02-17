Дональд Трамп анонсировал "очень скорую" встречу с Владимиром Путиным

По словам президента США, в переговоры будет вовлечен и Владимир Зеленский

17 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится уже "очень скоро", но ее время пока не определено. Об этом сообщает РБК.

Американский лидер сказал об этом журналистам пресс-пула Белого дома:

"Время не определено, но это может произойти очень скоро", – сказал Дональд Трамп.

На встрече политики планируют обсудить прекращение конфликта на Украине. При этом Трамп добавил, что это нужно было сделать "сразу после того, как все началось, а не сейчас, три года спустя".

Также американский лидер отметил, что в переговоры будет вовлечен и президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, он хочет положить этому [конфликту] конец, и они хотят сделать это быстро. Зеленский тоже хочет закончить это", – сказал республиканец.

Напомним, по информации "Коммерсанта" 18 февраля в Эр-Рияде пройдут переговоры по Украине с участием российской официальной делегации. Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, а также спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Согласно информации Bloomberg, с российской стороны в переговорах может участвовать помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Помимо этого, в Сети фигурировала информация о готовящемся визите в Эр-Рияд министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Однако российские власти не подтверждали данные о составе участников переговоров.