НОВОСТИПолитика

Дональд Трамп анонсировал "очень скорую" встречу с Владимиром Путиным

По словам президента США, в переговоры будет вовлечен и Владимир Зеленский

17 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится уже "очень скоро", но ее время пока не определено. Об этом сообщает РБК.

Американский лидер сказал об этом журналистам пресс-пула Белого дома:

"Время не определено, но это может произойти очень скоро", – сказал Дональд Трамп.

На встрече политики планируют обсудить прекращение конфликта на Украине. При этом Трамп добавил, что это нужно было сделать "сразу после того, как все началось, а не сейчас, три года спустя".

Также американский лидер отметил, что в переговоры будет вовлечен и президент Украины Владимир Зеленский. 

"Я думаю, он хочет положить этому [конфликту] конец, и они хотят сделать это быстро. Зеленский тоже хочет закончить это", – сказал республиканец.

Напомним, по информации "Коммерсанта" 18 февраля в Эр-Рияде пройдут переговоры по Украине с участием российской официальной делегации. Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, а также спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Согласно информации Bloomberg, с российской стороны в переговорах может участвовать помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Помимо этого, в Сети фигурировала информация о готовящемся визите в Эр-Рияд министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Однако российские власти не подтверждали данные о составе участников переговоров.

Владимир Путин США Россия Политика Дональд Трамп

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:00:27 17-02-2025

а ещё с зеленским...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:24:33 17-02-2025

Гость (12:00:27 17-02-2025) а ещё с зеленским...... это по результатам, видимо.
а то в нюрнберг билет за казенный счет выпишут.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:35:13 17-02-2025

Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО
The National Interest

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:51 17-02-2025

Забористая

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:32:12 17-02-2025

Гость (14:36:51 17-02-2025) Забористая... чубатый, приготовься.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:28:08 17-02-2025

Musik (16:32:12 17-02-2025) чубатый, приготовься.... Надеясь на Трампа, а не Россию и здоровый разумм. Где вас таких родили?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

21:38:53 17-02-2025

Musik (16:32:12 17-02-2025) чубатый, приготовься.... И когда поймете, что России не 25 лет, а более 1000

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:36:37 17-02-2025

Гость (14:36:51 17-02-2025) Забористая... И я как раз люблю Россию. А не лизание жопы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:47 17-02-2025

Трампу нужна встреча с Путиным, что бы потом у себя в Америке всем говорить - я видел Путина! Я смотрел ему в глаза! И он трясся от страха!... Я это увидел в его взгляде...! Я крутой парень!...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров