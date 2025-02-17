"Коммерсантъ": переговоры по Украине должны пройти 18 февраля в Эр-Рияде

Ранее власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит лидеров США, России и Украины

17 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Флаг Саудовской Аравии / Фото: unsplash.com / aboodi vesakaran

Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти 18 февраля в Саудовской Аравии. Местом проведения станет город Эр-Рияд. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, а также спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Ранее в Сети появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. По информации "Ъ", встреча намечена на вторник", – подчеркнули в газете.

Согласно информации Bloomberg, с российской стороны в переговорах может участвовать помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Помимо этого, в Сети фигурировала информация о готовящемся визите в Эр-Рияд министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Однако российские власти не подтверждали данные о составе участников переговоров.

Напомним, 14 февраля Дональд Трамп анонсировал встречу по урегулированию украинского конфликта в Саудовской Аравии. С его слов, ожидается участие "должностных лиц высокого ранга" с российской и американской стороны, а также представителей Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтверждал, что стороны рассматривают Эр-Рияд как возможное место проведения встречи делегаций из РФ и США. Власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит лидеров. При этом в МИД королевства сообщили, что подготовку к этому мероприятию пока не начали, поскольку "дата еще не определена".