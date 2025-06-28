Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану

Это произойдет "без всяких сомнений" при одном условии

28 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com

США вновь атакуют Иран, если от разведки поступят данные об опасном уровне обогащения урана, заявил президент США Дональд Трамп.

"Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что ираильско-иранский конфликт можно считать ушедшим в прошлое.

До этого Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном.