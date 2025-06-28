Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану
Это произойдет "без всяких сомнений" при одном условии
28 июня 2025, 15:30, ИА Амител
Фото: Library of Congress / unsplash.com
США вновь атакуют Иран, если от разведки поступят данные об опасном уровне обогащения урана, заявил президент США Дональд Трамп.
"Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что ираильско-иранский конфликт можно считать ушедшим в прошлое.
До этого Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном.
15:33:45 28-06-2025
Кто бы сомневался.
18:40:50 28-06-2025
Империалист всегда остаётся империалистом.И голубя из него не сделаешь ни при каких условиях. Это надо бы понимать и российским толстосумам, они не нужны Западу.У наших толстосумов сначала отнимут деньги, а потом пнут в РОссию.Но и у нас многих ждать не будут, вперёдсмотрящие на Запад нам не нужны..Национализируем.Вернём неправедно отнятое в 90-х и начале нулевых.Тем более у налоговых резидентов других стран, но пилящих "бабло" в России.
20:30:26 28-06-2025
Горожанин. (18:40:50 28-06-2025) Империалист всегда остаётся империалистом.И голубя из него н... Полностью согласен с первой частью.Далее сомнительно.
19:46:03 28-06-2025
Бездельница ООН валяет дурака,
Не смея буйного одёрнуть старика!
06:34:12 29-06-2025
Будут знать