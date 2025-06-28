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Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану

Это произойдет "без всяких сомнений" при одном условии

28 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com
Фото: Library of Congress / unsplash.com

США вновь атакуют Иран, если от разведки поступят данные об опасном уровне обогащения урана, заявил президент США Дональд Трамп.

"Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что ираильско-иранский конфликт можно считать ушедшим в прошлое.

До этого Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном.

Политика Дональд Трамп

Комментарии 5

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Гость

15:33:45 28-06-2025

Кто бы сомневался.

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Горожанин.

18:40:50 28-06-2025

Империалист всегда остаётся империалистом.И голубя из него не сделаешь ни при каких условиях. Это надо бы понимать и российским толстосумам, они не нужны Западу.У наших толстосумов сначала отнимут деньги, а потом пнут в РОссию.Но и у нас многих ждать не будут, вперёдсмотрящие на Запад нам не нужны..Национализируем.Вернём неправедно отнятое в 90-х и начале нулевых.Тем более у налоговых резидентов других стран, но пилящих "бабло" в России.

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Гость

20:30:26 28-06-2025

Горожанин. (18:40:50 28-06-2025) Империалист всегда остаётся империалистом.И голубя из него н... Полностью согласен с первой частью.Далее сомнительно.

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Гость

19:46:03 28-06-2025

Бездельница ООН валяет дурака,
Не смея буйного одёрнуть старика!

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Гость

06:34:12 29-06-2025

Будут знать

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