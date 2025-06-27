Путин: израильско-иранский конфликт ушел в прошлое
Теперь можно будет развивать отношения со всеми странами на Ближнем Востоке, отметил президент
27 июня 2025, 07:31, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС
Израильско-иранский конфликт можно считать ушедшим в прошлое, сообщил президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.
Он напомнил, что в мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, и ситуация на Ближнем Востоке сейчас успокаивается.
"Там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава богу, будем считать в прошлом. Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона", — цитирует российского лидера ТАСС.
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным, но конкретной даты не уточнил.
07:44:29 27-06-2025
Все победили
08:03:48 27-06-2025
Гость (07:44:29 27-06-2025) Все победили... Ничья
09:37:07 27-06-2025
Гость (08:03:48 27-06-2025) Ничья ... матч не защитан - договорняк.
конфликты на заморозке, но не исчезли.
всем время очухаться, поработать над ошибками.
Ирану закупить ПВО
11:35:46 27-06-2025
Почти два десятка иранских ученых евреи убили, наверное они больше победили. И как сейчас в Иране может не быть радиации после того как взорвали их ядерные объекты
11:56:26 27-06-2025
Гость (11:35:46 27-06-2025) Почти два десятка иранских ученых евреи убили, наверное они ... один предательски убитый иранский генерал нарисовался на празднике в честь завершения.
восток - дело тонкое.
14:46:37 27-06-2025
А Трамп сумел меня удивить. У него злобное израильское лобби давит и неадекват натаньяху. И че сделал Трамп? А он просто тайком купил иранские эти обьекты и назначил дату их официального разрушения. Разумеется из них иранцы заранее все вывезли а взамен их получили снятие санкций с торговли Ирана с Китаем. И натаньяху так скать вместе с ястребами провели операцию. Иран заранее договорился пострелять в ответ по пустым американским базам. И посде Трамп со спокойной душой устанорвил мир. Все в выигрыше. Все торгуют и о войнах не помышляют уже. Грамотно сделано. Виртуозно. Я не исключаю что Трамп не сам все это провернул.
12:56:05 27-06-2025
Ничего не проходит бесследно.. просто перекур. На сегодня полагаю понятно, сколько времени англо-саксы точат зуб на Россию, саммит НАТО уже планы построил на ближайшие 5-10 лет.. Вот где плановая экономика (приход/расход/итоги).
18:46:21 27-06-2025
"Всё хорошо, прекрасная маркиза"!?