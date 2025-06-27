Путин: израильско-иранский конфликт ушел в прошлое

Теперь можно будет развивать отношения со всеми странами на Ближнем Востоке, отметил президент

27 июня 2025, 07:31, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС

Израильско-иранский конфликт можно считать ушедшим в прошлое, сообщил президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

Он напомнил, что в мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, и ситуация на Ближнем Востоке сейчас успокаивается.

"Там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава богу, будем считать в прошлом. Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона", — цитирует российского лидера ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным, но конкретной даты не уточнил.