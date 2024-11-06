"Победа, которой США еще не видели". Дональд Трамп обратился к сторонникам
Он назвал себя 47-м президентом Штатов
06 ноября 2024, 15:45, ИА Амител
Дональд Трамп заявил о своей "политической победе". Об этом сообщает ТАСС.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии выступил с обращением в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
"Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом", – заявил Трамп.
Напомним, В США завершилось голосование на выборах президента. Последний участок закрылся на Алеутских островах. Сейчас идет подсчет голосов за кандидатов Дональда Трампа (от Республиканской партии) и Камалу Харрис (от Демократической партии), предварительные итоги выборов уже есть. Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис – 226. Чтобы стать президентом, необходимо 270 голосов выборщиков.
16:40:09 06-11-2024
российские хакеры?
17:59:04 06-11-2024
Кремль в Трампа немалый вложил капитал
И Дональд надежды его оправдал!