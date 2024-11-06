"Победа, которой США еще не видели". Дональд Трамп обратился к сторонникам

Он назвал себя 47-м президентом Штатов

06 ноября 2024, 15:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: trumpwhitehouse.archives.gov

Дональд Трамп заявил о своей "политической победе". Об этом сообщает ТАСС.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии выступил с обращением в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

"Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом", – заявил Трамп.

Напомним, В США завершилось голосование на выборах президента. Последний участок закрылся на Алеутских островах. Сейчас идет подсчет голосов за кандидатов Дональда Трампа (от Республиканской партии) и Камалу Харрис (от Демократической партии), предварительные итоги выборов уже есть. Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис – 226. Чтобы стать президентом, необходимо 270 голосов выборщиков.