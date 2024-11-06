Выборы президента прошли в США 5 ноября, сейчас подсчитываются итоги голосования

06 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: donalttrump.com

В США завершилось голосование на выборах президента, последний участок закрылся на Алеутских островах. Сейчас идет подсчет голосов за кандидатов Дональда Трампа (от Республиканской партии) и Камалу Харрис (от Демократической партии), предварительные итоги выборов уже есть. Amic.ru рассказывает о том, как на данный момент подсчитываются результаты и кто побеждает.

Как голосуют жители США?

Сейчас общие результаты еще не подсчитаны. Но есть итоги по штатам. Associated Press сообщает о следующей ситуации в так называемых "колеблющихся" штатах, которые наиболее важны для кандидатов:

Пенсильвания (ключевой колеблющийся штат): Трамп – 51,3% голосов, Харрис – 47,8% (подсчитано 90% бюллетеней);

Аризона: Трамп – 49,9% голосов, Харрис – 49,2% (подсчитано 51% бюллетеней);

Джорджия: Трамп – 50,9% голосов, Харрис – 48,4% (подсчитано 94% бюллетеней);

Северная Каролина: Трамп – 51%, Харрис – 47,8% (подсчитано 98% бюллетеней);

Висконсин: Трамп – 51,4%, Харрис – 47,2% (подсчитано 86% бюллетеней);

Невада: Трамп – 50,9% голосов, Харрис – 47,5% (подсчитано 75% бюллетеней);

Мичиган: Трамп – 52,3%, Харрис – 46% (подсчитано 59% бюллетеней).

Камала Харрис победила в Колорадо, Нью-Йорке, Иллинойсе, Род-Айленде, Делавэре, Нью-Мексико, Вирджинии.

Как проголосовали выборщики?

На выборах в США голосуют не только граждане, но и коллегия выборщиков, состоящая из 538 человек. Их назначают штаты. Fox News пишет, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков, а Камала Харрис – 226 голосов. Чтобы стать президентом, необходимо 270 голосов выборщиков. Трамп их как раз набирает.

То есть побеждает Трамп?

На данный момент – да. Канал Fox News, CNN и газета The Hill уже официально объявили Трампа победителем на выборах. Спикер палаты представителей Майкл Джонсон тоже объявил Трампа избранным президентом США, сообщает Reuters. Сам Трамп также заявил о победе на выборах и о том, что станет 47-м президентом США, пишет "Интерфакс". Результат он назвал "политическим триумфом".

По прогнозам крупнейших американских СМИ, побеждает Дональд Трамп. Например, New York Times оценивает победу Трампа более чем на 95%. Букмекерское агентство Polymarket дает 98% вероятность победы Трампа. CNN пишет, что Трамп победит в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, где на кону целых 19 голосов выборщиков.

Реакции на предварительные итоги

В запрещенном и заблокированном X (бывший "Твиттер") президент Сальвадора Найиб Букеле уже поздравил Трампа с победой. Президент Венгрии Виктор Орбан также написал, что Трамп идет "к великой победе". Роберт Кеннеди – младший также поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

Сторонники Трампа собирались у общественного центра в Палм-Бич во Флориде, пишут СМИ. Там он выступил перед сторонниками. Выступление Харрис же пока отменено.

Что с выборами в сенат?

Кроме того, американцы голосовали и за представителей в сенат. По предварительным результатам республиканцы получают большинство в сенате. У них 51 место, тогда как у демократов – 42. А именно республиканцы получают два места, которые ранее были за демократами. В палате представителей республиканцы получают 187 мест против 163 у демократов.

Трамп уже сказал, что республиканцы получили большинство в сенате и, скорее всего, оно сохранится в палате представителей конгресса США, передает его слова "Интерфакс".