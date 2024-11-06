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Дональд Трамп победил на выборах президента США

Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис – 226

06 ноября 2024, 14:27, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: trumpwhitehouse.archives.gov
Дональд Трамп / Фото: trumpwhitehouse.archives.gov

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, обойдя свою соперницу от демократов Камалу Харрис, сообщает ТАСС.

"Дональд Трамп стал избранным президентом США, сообщает Reuters со ссылкой на спикера палаты представителей Джонсона", – отмечает агентство.

Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис – 226. Как сообщил телеканал CNN, команда Трампа не ожидала настолько впечатляющих результатов в ходе выборов.

Роберт Кеннеди – младший одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

"Поздравляем Трампа с исторической победой", – написал он в соцсети X.

Американский флаг / Фото: unsplash.com

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Комментарии 13

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Гость

14:31:41 06-11-2024

Трамп - наш?

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Гость

16:21:00 06-11-2024

Гость (14:31:41 06-11-2024) Трамп - наш?... Ага, ваш)))

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Гость

14:35:39 06-11-2024

ура

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Гость

14:40:41 06-11-2024

Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис - 226 --- да неужели. Сейчас байденовцы ошибки найдут, по почте голоса подтянут

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Гость

14:41:47 06-11-2024

Не обольщайтесь, не в военкомате... Он не завтра вступает в должность, а за это время можно такого наворотить... и да, за это время он будет договариваться со всеми вокруг, в том числе и с бывшими оппонентами, и, вполне возможно, его уболтают поддержать ВПК США, как часть планов сделать Америку снова великой... Это чувак с двойным дном...

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Гость

14:43:11 06-11-2024

Интересно, что слово байденовцы как-то созвучно со словом бандеровцы

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Гость

15:31:55 06-11-2024

Гость (14:43:11 06-11-2024) Интересно, что слово байденовцы как-то созвучно со словом ба... Гость, у тебя от этого, сердце чаще биться стало? Жириновский шампанским салютом отмечал, жаль не дожил до этого момента.

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Гость

15:43:23 06-11-2024

Гость (15:31:55 06-11-2024) Гость, у тебя от этого, сердце чаще биться стало? Жириновски... Тоже жаль. Тогда еще конгресс был против Трампа, а сейчас и конгресс другой

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Гость

15:24:54 06-11-2024

Радость то какая!

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ППШариков

15:30:08 06-11-2024

Американский ВПК останется на месте при любом президенте и как обычно будет требовать финансирования.

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Гость

15:47:00 06-11-2024

Ну вот снова 78 летний клоун. Жаль((

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Гость

16:13:46 06-11-2024

ну всё, теперь заживем)

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Гость

16:35:41 06-11-2024

Это победа не только Трампа (как по мне, вполне ожидаемая), но всей республиканской партии. Они, как сообщают, получили большинство и в сенате, и в палате представителей. То есть президенту будущему обеспечена поддержка законодателей. Это сильно. Если не будет зарываться, сможет получить всё, что захочет.

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