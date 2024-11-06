Дональд Трамп победил на выборах президента США
Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис – 226
06 ноября 2024, 14:27, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: trumpwhitehouse.archives.gov
Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, обойдя свою соперницу от демократов Камалу Харрис, сообщает ТАСС.
"Дональд Трамп стал избранным президентом США, сообщает Reuters со ссылкой на спикера палаты представителей Джонсона", – отмечает агентство.
Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис – 226. Как сообщил телеканал CNN, команда Трампа не ожидала настолько впечатляющих результатов в ходе выборов.
Роберт Кеннеди – младший одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.
"Поздравляем Трампа с исторической победой", – написал он в соцсети X.
Читайте также в сюжете: Выборы президента США
14:31:41 06-11-2024
Трамп - наш?
16:21:00 06-11-2024
Гость (14:31:41 06-11-2024) Трамп - наш?... Ага, ваш)))
14:35:39 06-11-2024
ура
14:40:41 06-11-2024
Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис - 226 --- да неужели. Сейчас байденовцы ошибки найдут, по почте голоса подтянут
14:41:47 06-11-2024
Не обольщайтесь, не в военкомате... Он не завтра вступает в должность, а за это время можно такого наворотить... и да, за это время он будет договариваться со всеми вокруг, в том числе и с бывшими оппонентами, и, вполне возможно, его уболтают поддержать ВПК США, как часть планов сделать Америку снова великой... Это чувак с двойным дном...
14:43:11 06-11-2024
Интересно, что слово байденовцы как-то созвучно со словом бандеровцы
15:31:55 06-11-2024
Гость (14:43:11 06-11-2024) Интересно, что слово байденовцы как-то созвучно со словом ба... Гость, у тебя от этого, сердце чаще биться стало? Жириновский шампанским салютом отмечал, жаль не дожил до этого момента.
15:43:23 06-11-2024
Гость (15:31:55 06-11-2024) Гость, у тебя от этого, сердце чаще биться стало? Жириновски... Тоже жаль. Тогда еще конгресс был против Трампа, а сейчас и конгресс другой
15:24:54 06-11-2024
Радость то какая!
15:30:08 06-11-2024
Американский ВПК останется на месте при любом президенте и как обычно будет требовать финансирования.
15:47:00 06-11-2024
Ну вот снова 78 летний клоун. Жаль((
16:13:46 06-11-2024
ну всё, теперь заживем)
16:35:41 06-11-2024
Это победа не только Трампа (как по мне, вполне ожидаемая), но всей республиканской партии. Они, как сообщают, получили большинство и в сенате, и в палате представителей. То есть президенту будущему обеспечена поддержка законодателей. Это сильно. Если не будет зарываться, сможет получить всё, что захочет.