Дональд Трамп победил на выборах президента США

Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис – 226

06 ноября 2024, 14:27, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: trumpwhitehouse.archives.gov

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, обойдя свою соперницу от демократов Камалу Харрис, сообщает ТАСС.

"Дональд Трамп стал избранным президентом США, сообщает Reuters со ссылкой на спикера палаты представителей Джонсона", – отмечает агентство.

Трамп получил 277 голосов выборщиков, Харрис – 226. Как сообщил телеканал CNN, команда Трампа не ожидала настолько впечатляющих результатов в ходе выборов.

Роберт Кеннеди – младший одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.