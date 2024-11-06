"Спорный результат" и "кошмарный сценарий". Мировые эксперты о первых итогах выборов

Наблюдатели ожидают нестабильность вне зависимости от того, кто одержит победу

06 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

К президентским выборам в США приковано внимание всего мира, что далеко не случайно – ведущая мировая держава находится на исторической развилке и от выбора американцев во многом зависит глобальная политика. В мировых массмедиа уже немало откликов на первые результаты голосования.

Победителя определят "колеблющиеся"

Букмекеры уже вовсю зарабатывают на волеизъявлении граждан США. Так, онлайн-платформа Polymarket не устает принимать ставки на победу одного из претендентов. Пока ее пользователи отдают предпочтение республиканскому кандидату – вероятность победы Дональда Трампа оценивается в 71,1%, на успех Камалы Харрис ставят 28,9%.

Особенно важна позиция так называемых "колеблющихся" штатов. Дело в том, что большинство территорий традиционно отдают предпочтение либо республиканцам, либо демократам. А вот позиция "колеблющихся" меняется, все зависит от текущих настроений, предвыборной кампании партий и содействии федерального правительства в решении социально-экономических вопросов за последние четыре года.

По мнению букмекеров, у Трампа больше шансов победить в шести из семи штатов с нестабильной позицией. Шансы на победу в Аризоне оцениваются на уровне 89%, Джорджии – 88%, Северной Каролине – 87%, Неваде – 66%, Пенсильвании – 60%, Висконсине – 58%. А вот в Мичигане больше шансов у Харрис – 52%.

По мнению авторов агентства Bloomberg, результат выборов определят голоса нескольких тысяч избирателей из "колеблющихся" штатов:

"Именно по этой причине избирательные штабы Харрис и Трампа расходуют огромную часть времени и денег на это не очень большое количество штатов, где ведется по-настоящему конкурентная борьба. При этом еще несколько десятилетий назад таких штатов было примерно в два раза больше, однако теперь их количество сократилось после поляризации настроений в обществе".

Опросы как манипуляция

Телеканал NBC News вынес в заголовок крупными буквами "Трамп выигрывает первое поле битвы", посвященный победе республиканского кандидата в Северной Каролине, который демократы надеялись оставить за собой.

"Вы когда-нибудь были на похоронах? По сравнению с ними это было бы просто карнавалом", – цитирует канал "ветерана демократической стратегии" о настроениях в партии прямо сейчас.

Ряд американских политиков скептически оценивают опросы общественного мнения, которые, как они считают, зачастую используются не для определения общественных настроений, а ради их формирования. Об этом заявила каналу Такера Карлсона Tuckercarlson.com конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Мы наблюдаем массовую дезинформацию, которую распространяют СМИ, демократы и республиканцы. И она используется для того, чтобы повлиять на мнение людей. А также подталкивает их к определенным действиям", – считает политик.

"И если каждый день в новостях говорить, что Дональд Трамп – нацист, Дональд Трамп – Гитлер, Дональд Трамп – фашист, Дональд Трамп – диктатор, что Дональд Трамп проигрывает по всем опросам, то это приведет к тому, что его сторонники с меньшей вероятностью проголосуют за него", – сделала вывод Грин.

Политический редактор британского издания Daily Mail Питер Ван Онселен уверен, что затягивание с объявлением имени победителя на выборах может стать "кошмарным сценарием" для американцев и спровоцировать массовые волнения:

"Большая часть риторики предполагает, что каким бы ни был исход, это будет спорный результат с пересчетом голосов в ключевых штатах. Если учесть, насколько нестабильной сейчас является политика в США, что оба кандидата в президенты говорят друг о друге, а также в контексте заявлений о том, что результаты выборов 2020 года были украдены, что привело к беспорядкам в Капитолии, затянувшийся процесс определения следующего президента создаст огромную напряженность. И вот тут-то и может развернуться потенциально кошмарный сценарий".

"Трамп предпочитает Россию"

Журнал Newsweek, похоже, не сомневается в победителе и рассуждает, как победа Трампа повлияет на Китай, Россию, Иран и КНДР.

Как заявил изданию Лайл Голдстейн, директор по взаимодействию с Азией аналитического центра Defense Priorities, Пекин опасается возвращения Трампа в Белый дом.

"Существует некоторая вероятность того, что отношения могут принять позитивный оборот, если Трамп будет более склонен к заключению прагматичных сделок с Пекином и менее склонен к прямой поддержке Тайваня", – сказал Гольдштейн Newsweek.

"Трамп указал на более сильное предпочтение России, нежели Украины, как на словах, так и на деле", – сказал Newsweek Роберт Орттунг, профессор-исследователь международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона.

Хамидреза Азизи, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности, сказал, что в Исламской Республике нет единого мнения о том, что может означать победа Трампа. Однако среди политической элиты Тегерана преобладает мнение, "что ситуация для Ирана будет ухудшаться", пишет Newsweek.

"Азизи сказал, что это связано с историей "максимального давления" Трампа на Иран, его союзом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, его поддержкой Израиля "и его непредсказуемостью", – цитирует издание специалиста.

По мнению Карла Фридхоффа, научного сотрудника отдела азиатских исследований Чикагского совета по международным делам, в случае избрания Трампа межведомственная координация в США будет слабой, "чем Пхеньян мог бы воспользоваться", приводит высказывание популярный журнал.

"Я думаю, мы, вероятно, увидим хаос. Мы увидим американские горки, колеблющиеся от очень высокой напряженности к хорошо поставленной личной дипломатии между лидерами", – приводит издание мнение эксперта об отношениях с Северной Кореей.

Денег для Киева будет меньше

Американский телеканал CNBC полагает, что "украинские чиновники, вероятно, на этой неделе наблюдают за опросами общественного мнения в США с некоторой долей нервозности".

"После почти трех лет боевых действий нет сомнений в том, что крупнейшие военные спонсоры Киева, особенно США, испытывают нехватку финансирования. Аналитики говорят, что финансирование Украины может сократиться, независимо от того, кто из республиканцев Дональда Трампа и демократов Камалы Харрис войдет в Белый дом", – сообщает канал.

Официальные лица в Киеве заявляют, что за выборами внимательно следят на фоне опасений, что в будущем помощь может быть сокращена.

"Конечно, мы понимаем, что это один из возможных сценариев, который был бы крайне неблагоприятным для Украины", – заявил CNBC на прошлой неделе высокопоставленный украинский чиновник Юрий Сак.

"Но со своей стороны мы сделаем все, чтобы продолжать убеждать наших партнеров в США сохранять финансирование и поддержку на прежнем уровне, потому что альтернатива плоха для всех вовлеченных сторон, включая Соединенные Штаты Америки", – добавил он.

Жесткий популизм и политическое насилие

Автор влиятельного журнала Foreign Affairs политолог Роберт Пейп пишет, что вне зависимости от итогов выборов "правительство США приближается к серьезному кризису легитимности". По мнению издания, среди американцев существует раскол "относительно того, действительно ли его представители в Вашингтоне заслуживают преданности".

Президентские выборы, скорее всего, не разрешат этот кризис, и он вполне может привести к более напряженной и насильственной политике в ближайшие месяцы и годы.

"Политика США вступила в эпоху жестокого популизма с исторически высоким уровнем политического насилия, как со стороны правых, так и со стороны левых, который с годами только усиливался. Эта тенденция во многом обусловлена тем, что страна переходит от общества с белым большинством к обществу с белым меньшинством. Паника и недовольство (реальные и воображаемые), сопровождавшие этот демографический сдвиг, помогают объяснить стремительный взлет Дональда Трампа, а также повышенное внимание обеих партий к иммиграции", – пишет Пейп.

Автор Foreign Affairs называет президентские выборы 2024 года "самыми жестокими с 1968 года", когда "по всей стране прошли акции протеста против расизма в стране и милитаризма за рубежом и которые были омрачены убийствами Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Кеннеди".