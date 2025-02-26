Дональд Трамп поддержал идею сделки с РФ по редкоземельным металлам
По его словам, это позволит задействовать очень ценную, но неиспользуемую землю
26 февраля 2025, 10:40, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
"Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам", – сказано в публикации.
Американский лидер подчеркнул, что как у России, так и у Украины есть залежи редкоземельных металлов, а также нефти и газа. Соответственно, есть возможность заключать сделки, которые могли бы задействовать ценную, но не используемую землю.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.
10:44:05 26-02-2025
красноярскому краю приготовиться
10:44:11 26-02-2025
в том числе в новых регионах --- хороший намек
10:58:09 26-02-2025
Вот это "по нашему"! Вот это молодцы! Даёшь референдум! Я За!!! Надеюсь это очередной фейк. А если серьёзно, может в США нефть добывать, а то она у них законсервирована. Орешник же есть баллистический, который через северный полюс летать может. Вот тебе и сделка.
11:16:50 26-02-2025
раздербан на старт!
11:17:55 26-02-2025
А нам то они и не нужны.
Пусть забирают.
11:47:42 26-02-2025
Гость (11:17:55 26-02-2025) А нам то они и не нужны.Пусть забирают.... Они никому не нужны, если их добыча дороже их самих. А в США есть технологии, котрые делают их добычу легкой и дешевой, отсюда предложение, ваши технологии, наши ископаемые, прибыль делим
19:56:05 26-02-2025
Гость (11:47:42 26-02-2025) Они никому не нужны, если их добыча дороже их самих. А в США... А может технологии надо самим осваивать а потом втридорога загонять?! Или вообще дальше использовать в сложных производствах?!
11:53:28 26-02-2025
Ну вот и приехали
12:15:46 26-02-2025
говорят...
он только это словосочетание "редкоземельные металлы" неделю учил...!
теперь везде говорит, где надо и где не надо...
13:48:49 26-02-2025
Как там в фильме: "Кемску волость ? да пусть забирает... "
15:00:43 26-02-2025
Гость (13:48:49 26-02-2025) Как там в фильме: "Кемску волость ? да пусть забирает... "... В обмен на пару десятков волостей Украины