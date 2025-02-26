Дональд Трамп поддержал идею сделки с РФ по редкоземельным металлам

По его словам, это позволит задействовать очень ценную, но неиспользуемую землю

26 февраля 2025, 10:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам", – сказано в публикации.

Американский лидер подчеркнул, что как у России, так и у Украины есть залежи редкоземельных металлов, а также нефти и газа. Соответственно, есть возможность заключать сделки, которые могли бы задействовать ценную, но не используемую землю.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.