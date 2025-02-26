НОВОСТИПолитика

Дональд Трамп поддержал идею сделки с РФ по редкоземельным металлам

По его словам, это позволит задействовать очень ценную, но неиспользуемую землю

26 февраля 2025, 10:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам", – сказано в публикации.

Американский лидер подчеркнул, что как у России, так и у Украины есть залежи редкоземельных металлов, а также нефти и газа. Соответственно, есть возможность заключать сделки, которые могли бы задействовать ценную, но не используемую землю.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.

США Россия Дональд Трамп

Комментарии 11

Avatar Picture
гость

10:44:05 26-02-2025

красноярскому краю приготовиться

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:11 26-02-2025

в том числе в новых регионах --- хороший намек

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:09 26-02-2025

Вот это "по нашему"! Вот это молодцы! Даёшь референдум! Я За!!! Надеюсь это очередной фейк. А если серьёзно, может в США нефть добывать, а то она у них законсервирована. Орешник же есть баллистический, который через северный полюс летать может. Вот тебе и сделка.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:16:50 26-02-2025

раздербан на старт!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:55 26-02-2025

А нам то они и не нужны.
Пусть забирают.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:42 26-02-2025

Гость (11:17:55 26-02-2025) А нам то они и не нужны.Пусть забирают.... Они никому не нужны, если их добыча дороже их самих. А в США есть технологии, котрые делают их добычу легкой и дешевой, отсюда предложение, ваши технологии, наши ископаемые, прибыль делим

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:05 26-02-2025

Гость (11:47:42 26-02-2025) Они никому не нужны, если их добыча дороже их самих. А в США... А может технологии надо самим осваивать а потом втридорога загонять?! Или вообще дальше использовать в сложных производствах?!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:28 26-02-2025

Ну вот и приехали

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:46 26-02-2025

говорят...
он только это словосочетание "редкоземельные металлы" неделю учил...!
теперь везде говорит, где надо и где не надо...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:49 26-02-2025

Как там в фильме: "Кемску волость ? да пусть забирает... "

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:43 26-02-2025

Гость (13:48:49 26-02-2025) Как там в фильме: "Кемску волость ? да пусть забирает... "... В обмен на пару десятков волостей Украины

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров