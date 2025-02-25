НОВОСТИПолитика

Владимир Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США

Президент РФ прокомментировал переговоры с США, отношение к Владимиру Зеленскому и Европе, а также сделал ряд заявлений об оружии и редкоземельных металлах

25 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин дал интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Российский лидер высказался о переговорах по урегулированию на Украине, рейтинге Владимира Зеленского, а также перспективе совместных с США проектов. Основные заявления главы государства приводит РИА Новости.

О Дональде Трампе и переговорах с США
  • В отличие от европейских лидеров, в отношении ситуации на Украине у Трампа свободны руки.

"Он не просто говорит то, что думает, он делает, что хочет. Ну что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав", – подчеркнул Владимир Путин.

  • Россия и США должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения конфликта на Украине.
  • Сущностно решение конфликта еще не обсуждалось Дональдом Трампом.
Об урегулировании украинского конфликта
  • Попытка Трампа оздоровить политическую обстановку на Украине больше пойдет на пользу самой Украине, чем России.
  • Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, однако территория не должна использоваться как враждебный плацдарм.
  • Россия хочет добиться мира как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.

"Вот в сложившейся ситуации мы, как ни странно, <…> были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Но с точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины", – высказался президент РФ.

О Владимире Зеленском
  • Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией.
  • Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, поскольку как только будет отменено военное положение, ему сразу придется идти на выборы.
  • По российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем Залужного.
  • Шансы Зеленского победить на выборах равны нулю.
Об отношении к Европе
  • Реакция из Европы на контакты России и США лишена практического смысла.
  • Европа не может ничего требовать от России.

"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой", – отметил российский лидер.

Также Владимир Путин добавил, что участие Европы в переговорном процессе по Украине востребовано. При этом он подчеркнул, что Европа сама отказалась от переговоров с Россией.

"Захотят вернуться – пожалуйста. Некоторым европейским лидерам трудно отруливать от своих обещаний Киеву без потери лица", – заявил Путин.

Об оружии
  • Предложение Трампа о сокращении оборонных расходов хорошее.
  • Россия и США могли бы договориться о сокращении на 50% оборонных расходов.
  • Китай мог бы присоединиться к данной инициативе.
О редкоземельных металлах и сотрудничестве с США
  • Возможное соглашение по недрам между США и Украиной не касается России.
  • Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки.
  • Россия была бы готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов.
  • У России на порядок больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине, она один из лидеров по запасам редкоземельных металлов.
  • Москва готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.
Владимир Путин Россия Политика интервью

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

08:39:45 25-02-2025

Настораживает, что мы уговариваем Зеленского помириться. Стало хуже? Возникают подозрения

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:51:58 25-02-2025

Гость (08:39:45 25-02-2025) Настораживает, что мы уговариваем Зеленского помириться. Ста... Если постоянно смотреть телевизор, то всё отлично!!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:16 25-02-2025

Гость (08:39:45 25-02-2025) Настораживает, что мы уговариваем Зеленского помириться. Ста... Не переживайте

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:40 25-02-2025

Почему то все эксперты боятся обсуждать судьбу Херсона

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:43 25-02-2025

Почему бы не договариваться о совместных с США разработках редкоземельных минералов? Всю территорию окраины под контроль России и уже в мирных условиях совместно добывать полезные ископаемые, используя американские технологии. Там осталось населения миллионов 20, примерно как жителей Москвы. Большинство ждут Россию. Есть меньшинство против, и очень активное меньшинство. Но когда территорию будет контролировать РФ, действие токсичного меньшинства упразднится.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:56 25-02-2025

Гость (09:06:43 25-02-2025) Почему бы не договариваться о совместных с США разработках ... Без контроля территорий Россией через некоторое время "снова- здорова", конфликт . Поэтому контроль - непременное условие, но добиваться надо не только военным путем, но и дипломатическими методами. Принимая во внимание заинтересованность США, которую они проявляют к полезным ископаемым. Если сотрудничество взаимовыгодно, почему нет?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:46 25-02-2025

"Мы пытаемся заключить с Россией несколько соглашений об экономическом развитии. У России есть то, что нам нужно, например, редкоземельные металлы" — Трамп. Я как-то даже затрудняюсь что-то сказать... То есть Украина Трампа послала подальше, и теперь сырьевым придатком Штатов будет кто?..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:00 25-02-2025

Гость (10:12:46 25-02-2025) "Мы пытаемся заключить с Россией несколько соглашений об эко... Если все территории окраины перейдут под контроль России мирным путем, США их признают российскими, то почему бы не допустить совместную разработку полезных ископаемых? Если это сохранит жизни людей и установит прочный мир.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

14:17:18 25-02-2025

Гость (10:12:46 25-02-2025) "Мы пытаемся заключить с Россией несколько соглашений об эко...
Место для мема "А вот это, детектив, правильный вопрос"

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:50 25-02-2025

короче минские договорённости...! какие они там по счёту...?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:32 25-02-2025

Путин никогда и не отказывался от переговоров.
это этот пархатый карлик - зеленский, собственно ручно наложил запрет
мы всего не можем знать, что обсуждается и какие на текущий момент реальные расклады и перспективы, но конечно бы хотелось, чтобы урегулирование не оказалось прологом к возобновлению через нн-ое количество времени.

  -12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров