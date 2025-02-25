Владимир Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США
Президент РФ прокомментировал переговоры с США, отношение к Владимиру Зеленскому и Европе, а также сделал ряд заявлений об оружии и редкоземельных металлах
25 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин дал интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Российский лидер высказался о переговорах по урегулированию на Украине, рейтинге Владимира Зеленского, а также перспективе совместных с США проектов. Основные заявления главы государства приводит РИА Новости.
- В отличие от европейских лидеров, в отношении ситуации на Украине у Трампа свободны руки.
"Он не просто говорит то, что думает, он делает, что хочет. Ну что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав", – подчеркнул Владимир Путин.
- Россия и США должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения конфликта на Украине.
- Сущностно решение конфликта еще не обсуждалось Дональдом Трампом.
- Попытка Трампа оздоровить политическую обстановку на Украине больше пойдет на пользу самой Украине, чем России.
- Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, однако территория не должна использоваться как враждебный плацдарм.
- Россия хочет добиться мира как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.
"Вот в сложившейся ситуации мы, как ни странно, <…> были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Но с точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины", – высказался президент РФ.
- Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией.
- Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, поскольку как только будет отменено военное положение, ему сразу придется идти на выборы.
- По российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем Залужного.
- Шансы Зеленского победить на выборах равны нулю.
- Реакция из Европы на контакты России и США лишена практического смысла.
- Европа не может ничего требовать от России.
"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой", – отметил российский лидер.
Также Владимир Путин добавил, что участие Европы в переговорном процессе по Украине востребовано. При этом он подчеркнул, что Европа сама отказалась от переговоров с Россией.
"Захотят вернуться – пожалуйста. Некоторым европейским лидерам трудно отруливать от своих обещаний Киеву без потери лица", – заявил Путин.
- Предложение Трампа о сокращении оборонных расходов хорошее.
- Россия и США могли бы договориться о сокращении на 50% оборонных расходов.
- Китай мог бы присоединиться к данной инициативе.
- Возможное соглашение по недрам между США и Украиной не касается России.
- Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки.
- Россия была бы готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов.
- У России на порядок больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине, она один из лидеров по запасам редкоземельных металлов.
- Москва готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.
08:39:45 25-02-2025
Настораживает, что мы уговариваем Зеленского помириться. Стало хуже? Возникают подозрения
08:51:58 25-02-2025
Гость (08:39:45 25-02-2025) Настораживает, что мы уговариваем Зеленского помириться. Ста... Если постоянно смотреть телевизор, то всё отлично!!!
08:58:16 25-02-2025
Гость (08:39:45 25-02-2025) Настораживает, что мы уговариваем Зеленского помириться. Ста... Не переживайте
08:49:40 25-02-2025
Почему то все эксперты боятся обсуждать судьбу Херсона
09:06:43 25-02-2025
Почему бы не договариваться о совместных с США разработках редкоземельных минералов? Всю территорию окраины под контроль России и уже в мирных условиях совместно добывать полезные ископаемые, используя американские технологии. Там осталось населения миллионов 20, примерно как жителей Москвы. Большинство ждут Россию. Есть меньшинство против, и очень активное меньшинство. Но когда территорию будет контролировать РФ, действие токсичного меньшинства упразднится.
10:18:56 25-02-2025
Гость (09:06:43 25-02-2025) Почему бы не договариваться о совместных с США разработках ... Без контроля территорий Россией через некоторое время "снова- здорова", конфликт . Поэтому контроль - непременное условие, но добиваться надо не только военным путем, но и дипломатическими методами. Принимая во внимание заинтересованность США, которую они проявляют к полезным ископаемым. Если сотрудничество взаимовыгодно, почему нет?
10:12:46 25-02-2025
"Мы пытаемся заключить с Россией несколько соглашений об экономическом развитии. У России есть то, что нам нужно, например, редкоземельные металлы" — Трамп. Я как-то даже затрудняюсь что-то сказать... То есть Украина Трампа послала подальше, и теперь сырьевым придатком Штатов будет кто?..
12:30:00 25-02-2025
Гость (10:12:46 25-02-2025) "Мы пытаемся заключить с Россией несколько соглашений об эко... Если все территории окраины перейдут под контроль России мирным путем, США их признают российскими, то почему бы не допустить совместную разработку полезных ископаемых? Если это сохранит жизни людей и установит прочный мир.
14:17:18 25-02-2025
Гость (10:12:46 25-02-2025) "Мы пытаемся заключить с Россией несколько соглашений об эко...
Место для мема "А вот это, детектив, правильный вопрос"
10:17:50 25-02-2025
короче минские договорённости...! какие они там по счёту...?
11:33:32 25-02-2025
Путин никогда и не отказывался от переговоров.
это этот пархатый карлик - зеленский, собственно ручно наложил запрет
мы всего не можем знать, что обсуждается и какие на текущий момент реальные расклады и перспективы, но конечно бы хотелось, чтобы урегулирование не оказалось прологом к возобновлению через нн-ое количество времени.