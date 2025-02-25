Владимир Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США

Президент РФ прокомментировал переговоры с США, отношение к Владимиру Зеленскому и Европе, а также сделал ряд заявлений об оружии и редкоземельных металлах

25 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин дал интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Российский лидер высказался о переговорах по урегулированию на Украине, рейтинге Владимира Зеленского, а также перспективе совместных с США проектов. Основные заявления главы государства приводит РИА Новости.

О Дональде Трампе и переговорах с США

В отличие от европейских лидеров, в отношении ситуации на Украине у Трампа свободны руки.

"Он не просто говорит то, что думает, он делает, что хочет. Ну что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав", – подчеркнул Владимир Путин.

Россия и США должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения конфликта на Украине.

Сущностно решение конфликта еще не обсуждалось Дональдом Трампом.

Об урегулировании украинского конфликта

Попытка Трампа оздоровить политическую обстановку на Украине больше пойдет на пользу самой Украине, чем России.

Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, однако территория не должна использоваться как враждебный плацдарм.

Россия хочет добиться мира как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.

"Вот в сложившейся ситуации мы, как ни странно, <…> были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Но с точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины", – высказался президент РФ.

О Владимире Зеленском

Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией.

Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, поскольку как только будет отменено военное положение, ему сразу придется идти на выборы.

По российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем Залужного.

Шансы Зеленского победить на выборах равны нулю.

Об отношении к Европе

Реакция из Европы на контакты России и США лишена практического смысла.

Европа не может ничего требовать от России.

"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой", – отметил российский лидер.

Также Владимир Путин добавил, что участие Европы в переговорном процессе по Украине востребовано. При этом он подчеркнул, что Европа сама отказалась от переговоров с Россией.

"Захотят вернуться – пожалуйста. Некоторым европейским лидерам трудно отруливать от своих обещаний Киеву без потери лица", – заявил Путин.

Об оружии

Предложение Трампа о сокращении оборонных расходов хорошее.

Россия и США могли бы договориться о сокращении на 50% оборонных расходов.

Китай мог бы присоединиться к данной инициативе.

О редкоземельных металлах и сотрудничестве с США