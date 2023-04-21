Дональд Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Экс-глава Белого дома считает, что РФ и Китай пошли бы на это

21 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вместо обсуждений проблемы глобального потепления мировому сообществу следует избавиться от ядерного оружия, считает экс-президент США Дональд Трамп.

"Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия", – заявил он ведущим подкаста Full Send (цитата по "Ленте.ру").

Политик сказал, что Россия и Китай пошли бы на это, отметив, что уже обсуждал вопрос с Владимиром Путиным, и "ему идея понравилась".

Ранее Трамп заявил, что в США царит беспорядок, а доллар "рушится".

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