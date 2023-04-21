Дональд Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия
Экс-глава Белого дома считает, что РФ и Китай пошли бы на это
21 апреля 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вместо обсуждений проблемы глобального потепления мировому сообществу следует избавиться от ядерного оружия, считает экс-президент США Дональд Трамп.
"Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия", – заявил он ведущим подкаста Full Send (цитата по "Ленте.ру").
Политик сказал, что Россия и Китай пошли бы на это, отметив, что уже обсуждал вопрос с Владимиром Путиным, и "ему идея понравилась".
Ранее Трамп заявил, что в США царит беспорядок, а доллар "рушится".Битый инжект
13:12:30 21-04-2023
Можно еще круче, призвать вообще от любого оружия отказаться
15:04:19 21-04-2023
Нельзя этого делать, это единственное что пока удерживает страны НАТО от нападения на Россию.
15:09:49 21-04-2023
Молоток Дональд, хорошая попытка. Но в реалиях событий навряди..
20:58:13 21-04-2023
Хорошая мысль! Начинать избавляться надо прямо на территории западной европы, с доставкой гиперзвуком...
14:34:15 22-04-2023
При Горбачеве мы начали избавляться от нашего оружия, а пиндосы припрятали свое. продвинули НАТО к нашим границам и похихикивали над нами.А потом стали взращивать укронацистов и натравливать на Россию.
20:27:20 22-04-2023
У пиндосского империализма зверинный оскал.