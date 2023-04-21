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Дональд Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Экс-глава Белого дома считает, что РФ и Китай пошли бы на это

21 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вместо обсуждений проблемы глобального потепления мировому сообществу следует избавиться от ядерного оружия, считает экс-президент США Дональд Трамп.

"Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия", – заявил он ведущим подкаста Full Send (цитата по "Ленте.ру").

Политик сказал, что Россия и Китай пошли бы на это, отметив, что уже обсуждал вопрос с Владимиром Путиным, и "ему идея понравилась".

Ранее Трамп заявил, что в США царит беспорядок, а доллар "рушится".

Битый инжект

Комментарии 6

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Гость

13:12:30 21-04-2023

Можно еще круче, призвать вообще от любого оружия отказаться

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Гость

15:04:19 21-04-2023

Нельзя этого делать, это единственное что пока удерживает страны НАТО от нападения на Россию.

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гость

15:09:49 21-04-2023

Молоток Дональд, хорошая попытка. Но в реалиях событий навряди..

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Гость

20:58:13 21-04-2023

Хорошая мысль! Начинать избавляться надо прямо на территории западной европы, с доставкой гиперзвуком...

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Владимир В.

14:34:15 22-04-2023

При Горбачеве мы начали избавляться от нашего оружия, а пиндосы припрятали свое. продвинули НАТО к нашим границам и похихикивали над нами.А потом стали взращивать укронацистов и натравливать на Россию.

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Гость

20:27:20 22-04-2023

У пиндосского империализма зверинный оскал.

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